T.C.

ERZURUM

4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

(2.HEYET)

Esas No :2023/208

Suç :Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

Mahkemesi :Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Sanık :HİLMİ ÇINAR, Ziya ve Arzum oğlu, 27/06/1990 LÜLEBURGAZ doğumlu, mah/köy nüfusunda Kayıtlı. T.C. Kimlik No:54193219442

Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Hilmi Çınar hakkında mahkememizce verilen 13/06/2024tarih ve 2023/208 Esas, 2024/506 Karar sayılı hüküm ile sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f-son maddesi gereğince Neticeten 4 Yıl Hapis ve 1.000,00 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği, bu nedenle kararın sanığa tebliği gerektiği, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunmak ve tutanağa geçirilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf edilebileceğinin sanığa tebliğ gerektiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31.maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta sonra mahkememize sanık hakkında verilen kararı istinaf edilebileceğinin, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN olunur.22/08/2024

Basın No: ILN02081866

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