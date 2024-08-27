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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 00:01 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 07:13
Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 00:00 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 07:13

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI
1-Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 10.09.2024 Salı günü Saat 10:00'da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
S.No. Pafta Ada Parsel Mahalle Y.Ölçümü Hisse Adresi İmar Durumu Kullanım

Durumu

 Tahmini Bedel G.teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Usulü
1 …… 6041 11 İçmeler 225.00m² Tam İçmeler Mahallesi Dal Sokak Konut Boş 3,150,000.00₺ 94,500.00 ₺ 10.09.2024 10:00 Açık Teklif
2 …… 6041 12 İçmeler 142.00m² Tam İçmeler Mahallesi Dal Sokak Konut İşgalli 1,988,000.00₺ 59,640.00 ₺ 10.09.2024 10:00 Açık Teklif
3 …… 6041 13 İçmeler 233.00m² Tam İçmeler Mahallesi Fırat Sokak Konut Boş 3,262,000.00₺ 97,860.00 ₺ 10.09.2024 10:00 Açık Teklif
4 …… 6041 15 İçmeler 299.00m² Tam İçmeler Mahallesi Fırat Sokak Konut İşgalli 4,186,000.00₺ 125,580.00₺ 10.09.2024 10:00 Açık Teklif
5 …… 6001 4 İçmeler 196.00m² Tam İçmeler Mahallesi Esengül Sokak Konut Boş 2,744,000.00₺ 82,320.00₺ 10.09.2024 10:00 Açık Teklif
……
6 …… 6042 5 İçmeler 149.00m² Tam İçmeler Mahallesi Enise Sokak Konut İşgalli 2,384,000.00₺ 71,520.00₺ 10.09.2024 10:00 Açık Teklif
……
7 …… 6029 5 İçmeler 192.00m² Tam İçmeler Mahallesi Göktürk Caddesi Konut İşgalli 3,072,000.00₺ 92,160.00₺ 10.09.2024 10:00 Açık Teklif
……
8 …… 6023 5 İçmeler 124.00m² Tam İçmeler Mahallesi Kalecik Sokak Konut Boş 1,860,000.00₺ 55,800.00₺ 10.09.2024 10:00 Açık Teklif
……
2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
3-Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00₺ ile 3000,00₺ karşılığında satın alınabilir.
4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin; Şahısların;
a) Şartname dosyası ve makbuzu a) Şartname osyası ve akbuzu
b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi,Sicil Tasdiknamesi (Asıllar) c) Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)
d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu
e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene

ait imza beyannamesi

 e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene

ait imza beyannamesi
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
Hazırlamaları Gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

Basın No: ILN02080991

#ilan.gov.tr

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