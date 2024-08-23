İ L A N
T.C.
ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/158 Esas
Konu : Gaiplik ilanı Aşağıda açık kimliği bulunan SERDAR ÖZBOĞA'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 28621526518
ADI SOYADI : SERDAR ÖZBOĞA
BABA ADI : MUZAFFER
ANA ADI : DİLBER
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1984
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
İKAMETGAH ADRESİ : Muradiye Mahallesi Turist Yolu Cad. 1 Nolu Aralık No:9 Orhangazi/ BURSA
Basın No: ILN02080078
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