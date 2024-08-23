T.C. BİLECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/521 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan kurumun Devlet Su İşleri olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Devlet Su İşleri yöneltmesi gerektiği,Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Devlet Su İşleri adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. Mahkememizin yukarıdaki Esas sayılı dava dosyasının duruşma günü 07/02/2025 günü saat 10:10'dır.

Basın No: ILN02080165

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