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BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 3 (Üç) adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45.inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

Sıra No Mahalle Ada No Parsel No Mevkii Cinsi Yüzöl- Çümü (m2) Hisse Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3) (TL) 1 Üstünler -- 8684 Davutlar Beleni- Yarbaşı Arsa 299,46 Tam 1.100.000,000 33.000,00 2 Üstünler -- 212 Yukarı Bozyer Tarla 7050,00 Tam 2.820.000,00 84.600,00 3 Üzümlü -- 11872 İvrim Tarla 12467,48 Tam 3.740.000,00 112.200,00

1. İhale 03/09/2024 Salı günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu. (Nakdi geçici teminat bedelleri, Beyşehir Belediye Başkanlığının, Ziraat Bankası TR07 0001 0001 7231 7984 0350 01, Vakıfbank TR68 0001 5001 5800 7292 2898 41, Halk Bankası TR73 0001 2009 5130 0007 0000 16 nolu hesaplarına veya belediyemiz veznesine yatırılacaktır.)

2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 'a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; İhale tarihine takip eden 15 gün içerisinde yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur. 14.08.2024

Adil BAYINDIR

Belediye Başkanı

Basın No: ILN02076936

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