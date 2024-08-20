İLAN

T.C.TURHAL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/716 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce davalı Hasan Güler'e tebligat yapılması için Mahkememizce davalı Hasan Güler'in Uyap sisteminde kayıtlı bulunan adreslerine dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu, bilirkişi raporları ve duruşma gününü bildirir ekli davetiye tebliğe çıkarılmış olup, tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalı Hasan Güler'e dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesinde özetle; Tapuda Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü 196 ada 4 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (300,93 m2) tamamının; yol, inşaat ve emniyet sahası tesis etmek maksadıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce kamulaştırma planının TCK:27sıra numarasıyla kamulaştırılmasına karar verildiğini, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesini değiştiren 4650 sayılı Yasanın 3. maddesine istinaden davalılar ile anlaşma sağlanamadığını, davalı tarafın uzlaşmak istemediğini belirterek dava konusu Tokat İli, Turhal İlçesi, Hamide Köyü 196 ada 4 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (300,93 m2) tamamının; kamulaştırma bedelinin tespitine, tapu kaydının iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapudan yol olarak terkinine, dava konusu taşınmazın, varsa tapu kaydındaki haciz, ipotek vb. takyidatların kamulaştırma bedeline yansıtılmasına, davalı tarafın uzlaşmaya yanaşmayıp dava açılmasına sebebiyet verdiğinden dolayı yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenilmesine karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmakla; duruşma günü olan 01/10/2024 günü saat 09:50'de Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız hususu ve ilandan 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı, H.M.K.'nın 128 ve 317/2. maddesi gereğince iki haftalık süre içerisinde cevap verilmemesi halinde davacı yanın dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, H.M.K'nın 131. maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceği, bilirkişi raporunda; "dava konusu Tokat Turhal Hamide köyü, 196 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın metre kare birim fiyatının 1.299,44 TL olduğu ve davacı hissesine düşen miktarın 55.862,93 TL" olduğu, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususları Aksaray Mah., Küçük Langa caddesi, Avrupa Pazarı, Kapı no:79, daireno: 11/A Fatih İstanbul adresinde iken meçhul kalan Nuri ve Fatma oğlu, Uluöz 07/09/1956 doğumlu, Tokat ili, Turhal ilçesi, Uluöz Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı davalı HASAN GÜLER'e dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu, bilirkişi raporları ve duruşma gününün yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 14/08/2024

Basın No: ILN02077947

#ilan.gov.tr