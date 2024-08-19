YAHYALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/287

DAVACI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

DAHİLİ DAVALI : Halil Boylu

İLAN METNİ

Dahili Davalı Halil BOYLU, Emine ve Durmuş oğlu , 10/10/1976 doğumlu, 143*****912 TC kimlik numaralı, Girne /Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adresinde iken ikametgahı meçhul.

Mahkememizde görülen Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tecili davasının yapılan yargılamasında; ismi yazılı davalının adresine yurt dışı tebligat çıkarılmış, tebligat yapılamamış, davalının en son yurt içi adresine adres araştırması yaptırılmış, davalının adresi yine yurt dışı olarak bildirilmiş, bu nedenle mahkememizce gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememizin 02/05/2024 tarih 2023/287 Esas 2024/173 Karar sayılı karar ile;

1- Davanın KABULÜNE,

2- Dava konusu Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Delialiuşağı Mahallesi, 15.492,00 m² yüz ölçümlü 141 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 29.01.2024 tarihli bilirkişiler raporunun ekindeki krokide B harfi ile gösterilen 909,76 m²'lik kısmının davalı adına olan tapu kaydının iptali ile, "Maliye Hazinesi" adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE,

3- Dava konusu; Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Delialiuşağı Mahallesi, 141 ada 11 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılan 909,76 m²'lik kısmının kamulaştırma bedelinin 24.681,79 TL olduğunun TESPİTİNE,

4- Kamulaştırma bedeli olarak tespit olunan 24.681,79 TL'ye dava tarihi olan 15/08/2023 tarihinden karar tarihi olan 02/05/2024'e kadar geçen süre için"Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz" oranı uygulanmak sureti ile kararın kesinleşmesi beklenmeksizin davalı/davalılara tapu kaydındaki payları oranında derhal ödenmesine,

5- Taşınmaz üzerinde beyan, şerh, ipotek, haciz vb. takyidatlar var ise kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

6- Yahyalı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/169 D.İş sayılı dosyası ile acele kamulaştırma bedeli olarak belirlenen ve depo ettirilen 24.681,79 TL'den dosyamızda tespit edilen 24.681,79 TL kamulaştırma bedelinin eşit olduğu anlaşılmakla,depo ettirilen bedel henüz ödenmemiş ise derhal davalılara hisseleri oranında ödenmesine, bu hususta bankaya yazı yazılmasına, daha önce müzekkere yazılmışsa yeniden yazılmasına yer olmadığına, müzekkereye mahkememiz kararının eklenmesine,

7- Kararın tescile ilişkin hükmü yasa gereği kesin olduğundan kararın ifası vetescil işlemlerinin yapılması için Yahyalı Tapu Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına, yazılan müzekkereye karar suretinin ve fen bilirkişisi raporunun eklenmesine,

8- Fen bilirkişisi Abdullah Memnun, gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi Mustafa İpek ve ziraat mühendisi bilirkişi Ozan Arslaner'in 29/01/2024 tarihli raporu ile ekindeki fen bilirkişi Abdullah Memnun tarafından düzenlenen krokinin kararın eki sayılmasına,

9-Davacı Kurum Harçtan Muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

10-Davanın mahiyeti gereği yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

11-Davacı kurum vekili için vekalet ücreti hükmedilmesine yer olmadığına,

12-Karar kesinleştiğinde artan gider avansının yatıran taraflara iadesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda,; tescil ve/veya terkine ilişkin hükmü yönünden 7139 sayılı kanunun 26. maddesi ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 8. Fıkrası gereğince uyarınca KESİN, kamulaştırma bedelinin tespiti yönünden ise gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da mahkememize iletilmek üzere bulundukları yer Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verecekleri dilekçe ya da tutanağa kaydedilmek koşuluyla beyanda bulunmak suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili hukuk dairesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna başvurabilecekleri bildirilerek verilen 02/05/2024 tarihli gerekçeli karar davalı Halil BOYLU'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/08/2024

Basın No: ILN02077796

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