Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ İCRA DAİRESİ

2024/27096 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/27096 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mah, 177 ada, 3 parselde kayıtlı 17,00 m2 alanlı, bir dükkan vasıflı taşınmaz. TaşınmazİçindeBodrum + zemin + 1 Normal + çatı arası katlı bet.bina bulunmaktadır. Boş olup kullanılmamaktadır. 3. Sınıf A Grubuyapı sınıfındandır.Taşınmaz üzerindeki bina için; arşivde yapı ruhsatı görülememiştir. Taşınmaz üzerindeki bina 45,13 m2 NET (51,00 m2 brüt) İnşaat alanlıdır. Bodrum kat tek oda, zemin kat tek oda, 1. Kat tek oda, çatı arası kat tek oda şeklindedir. Bina üzeri çatılı - örtülüdür. 40-50 yıllık binadır. Dış cephe doğramaları demir doğ.lı- yağlı boyalıdır. Katlarda zemin ahşap-sunta kaplamalıdır. Bodrum kat betondur. Duvarlar sıvalı-badanalıdır. Isıtma yoktur. Bulunduğu mevkii olarak Saraylar Mah.de 485 ve 484 sokağa cepheli Kaleiçi Çarşısı içindedir. Denizli Merkezefendi Bayramyeri meydanındadır. Eski tarihi bir çarşı içindedir. Konum itibariyle belediye, TEK, PTT hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın dezavantajı çok ara sokakta olmasıdır.

Adresi : Saraylar Mahallesi, 485 Sokak, No:12 Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 17 m2

İmar Durumu : Merkezefendi ilçesi, Uygulama imar planı dahilinde, ticaret alanında, bitişik nizamlı, 3 kat müsadelidir. Bina yüksekliği=HMax=8,50 m. TAKS/KAKS/E=İmar Yön.21.madde, Bina Derinliği=kroki şeklindedir. İmar uygulamasına tabidir.Taşınmaz üzerindeki yapı yıkılıp tekrar yapılaşmaya gidildiğinde uygulama tamamlanmadan ruhsatlandırılamaz.

Kıymeti : 1.464.125,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyamızdan konulmuş olan İİK 150/C şerhi ile 3 adet ipotek şerhi mevcut olup ayrıntılı tapu kaydı dosyamızdadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 11:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 11:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 11:25

14/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02077611

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