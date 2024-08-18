Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2023/113422 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/113422 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|735.000,00
|1
|Taşıt
|34JD3001 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , Kamyonet / 2KN - CADDY Combi 2.0 Tdi Scr Bmt 102 Tipli , WV1ZZZ2KZGX090854 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Yukarıda trafik tescil kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan fiziki incelemede;
-Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu tespit edildi.
-Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korozyonların oluştuğu ve bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.
-Aracın kaporta aksamında gözle görülür hasar olmadığı,
-Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, görülmüş ve tespit edilmiştir.
-Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
-Araç İstanbul Yed-i Emin Otoparkı - Armağan evler mah. 23 Nisan Cad. No:61/1 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 14:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 14:54
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 14:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 14:54
15/08/2024 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02078214
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