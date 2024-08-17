T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/281 Esas

DAVALI : VOLKAN TÜRKER T.C. 58039542534

Davacı , KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalılar , Volkan Türker ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında dava konusu Trabzon ili Ortahisar ilçesi Yalıncak Merkez Mahallesi 216 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasınayönelik davada duruşmanın 24/10/2024 günü saat 11:10'a bırakılmasına ve dosyada aldırılan bilirkişi raporunun tarafınıza yapılan tüm tebliğlere ve adres araştırmasına rağmen adres tespiti yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda; "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma davası açılan 4.726,74m² büyüklüğündeki Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Yalıncak Merkez Mahallesi 216 Ada 1 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılan 127,05m2' lik kısmının toplam kamulaştırma değeri 20.06.2023 dava tarihi itibariyle 2.001.086,50TL olarak heyetimizce tespit edilmiştir." şeklindebildirilmekle, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02077470

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