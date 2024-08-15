T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/101 Esas

DAVACI : ARIKÖY ZEKERİYA KÖYSİTE YÖNETİMİ

Adres : Zekeriyaköy Kilyos yolu ,Demirciköy sapağı Sarıyer/İst.

DAVALI : DİLEK LYNCH - 189........42

Adres 1 :Zekeriyaköy Mah. İsmail Cem Cad. No:19 Dış Kapı No: 2 Ar Sitesi Daire:0001 Sarıyer/ İSTANBUL

Adres 2 :FLAT5, 17 REDCLIFFE SQUARE, SOUTH KENSINGTON /LONDON (Posta Kodu SW10 9JX)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tüm araştırmalar neticesinde yurt içi ve yurt dışı adresinize ulaşılamadığından, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün yurt içinde ve yurt dışında ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Dilek Lynch'e ön inceleme duruşma gününü bildirir ilanın tebliği ile; ön inceleme duruşma günü olan 30/01/2025 tarihinde saat 12.00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan duruşma gününde hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirtilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu ile ön inceleme duruşma gününü bildirir ilan Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi gereği ilanen tebliğ olunmakla:Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tarafınıza ihtar olunur.22/07/2024

Basın No: ILN02076288

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