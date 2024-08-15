Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/33 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Günbattı Mahallesi, 2436 ada 2 parsel sayılı arsa vasıflı, 297 m2 yüzölçümlü taşınmazdır.

Kıymeti : 3.250.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 11:30Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 11:30Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 11:30

13/08/2024

Basın No: ILN02076485

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