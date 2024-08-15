T.C. BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/185 Esas

DAVALI :FARRUKH TURSUNBOEV-98020038202 Yabancı kimlik nolu, Feruza ve Dılshodzhon oğlu, 04/09/1998 doğumlu

Davacı , HANDENUR SAĞLAM TURSUNBOEV ileDavalı, FARRUKH TURSUNBOEV arasında görülmekte olan Boşanma davasının yargılamasında;

Davalı hakkında yapılan tüm adres araştırmalarının neticesiz kalması nedeni ile dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili Bakırköy Nöb. Aile Mahkemesi'ne verdiği 18/03/2024 havale tarihli dava dilekçesi ile; müvekkili ile davalının 29/02/2024 tarihinde evlendiklerini, müvekkili ile davalının, aynı iş yerinde çalışırken tanıştıklarını ve evlilik kararı aldıklarını, davalının, resmi nikahı kıydıktan sonra müvekkilinin telefonlarına bakmamaya ve küfürlü ve hakaretli konuşmaya başladığını, davalının, müvekkiline düğün yapmayacağını, kendisi ile yaşamak istiyorsa Özbekistan'a geleceksin dediğini, davalının, müvekkilini kandırdığını ve müvekkiline taahhüt ettiği hiçbir sözünü yerine getirmediği gibi birçok yalan söylediğini, davalının, müvekkili ile türk vatandaşlığı kazanmak amacı ile evlendiğini, müvekkili ile davalı arasında kültür çatışması da olması nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK 121 atfıyla 129/2 ve 194.md. uy. tebliğden itibaren 2 hafta içinde elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte davacı sayısından 1 fazla düzenlenmiş örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi,başka yerlerden getirilecek belgeler içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masraf yatırmanız gerektiği aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur. 18/07/2024

Basın No: ILN02076421

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