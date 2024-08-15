SEFERİHİSAR (İZMİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.

Madde 1. Aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 35. Maddesi (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

Madde 2. Satışa Konu Taşınmaz ve İhale Bilgileri

İzmir ili Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1726 ada 1 No.lu parselde kayıtlı 857,49 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz. İmar Durumu: 12.08.2022 tarihinde onaylanan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesinde E: 0.20 Yençok: 1 Kat Günübirlik Tesis Alanı imarlıdır.

Muhammen Bedeli: 11.850.000,00 TL

Geçici teminat : 355.500,00 TL

İhale Tarihi/ Saati: 28/08/2024 Çarşamba / Saat 11:00

Madde 3. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığı' nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye girecekler için şartname alınması zorunludur.

Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok.No.14 Seferihisar/ İZMİR' dir.

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 7. "Son teklifler ihalede hazır bulunan isteklilerden'' alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesince usulüne göre hazırlanmış,

Dış zarf (İdari Şartname madde:11 de belirtilen şekliyle) İç zarf (İdari Şartname madde:11 de belirtilen şekliyle) Teklif mektubu (İdari şartname ekinde bulunan örneğe uygun) Kanuni yerleşim belgesi (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı) T. C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı idareye sunulacaktır. ) Muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat yatırıldığına dair belge (Şartname 8. Maddede belirtildiği şekilde.) Şartname alındı makbuzu Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname Tüzel kişiler (şahıs şirketleri dahil) ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından; odaya kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, şahıs şirketleri için imza beyanı, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi, Seferihisar Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden ilgilinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanan ihale dokümanı ibrazı zorunludur.

Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeleri, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 28.08.2024 Çarşamba Günü Saat 10:30' a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

İsmail YETİŞKİN Belediye Başkanı

Basın No: ILN02074036

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