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BODRUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/564 Esas

KARAR NO : 2023/682

Mahkememizde açılan Nüfus davasında;

Davalı; Nurgül BİRGÜL(TC No: 146*****836, TC Uyruklu, Doğum Tarihi; 03/05/1973, Doğum Yeri; Diyadin)'ün; Postmaal 149 At Doesburg 6983 0 Hollanda Krallığı adresine gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliği için Deventer Başkonsolosluğu'na müzekkere yazıldığı ancak Deventer Başkonsoloğu'nun 02/04/2024 tarihli yazı cevabında gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilemediğinden ve yeni adresinin bilinmemesinden davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin yetkisizliği sebebiyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114/1-ç ve 115/2 maddeleri gereğince dava şartı noksanlığından DAVANIN USULDEN REDDİNE,

6100 sayılı Kanun'un 20/1 maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden itibaren iki haftalık kanuni süre içerisinde başvurulması halindedosyanın Diyadin Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

6100 Sayılı HMK'nın 331/2 maddesi gereğince harç, ücreti vekalet ve yargılama giderlerinin yetkili Mahkemece dikkate alınmasına,

Davaya yetkili mahkemede devam edilmemesi durumunda, mahkememizce talep üzerine dosya üzerinden durumun tespiti ile yargılama giderlerinin hüküm altına alınmasına karar verilmiştir.

İş bu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararı istinaf etme süresinin 2 hafta olduğu, 2 hafta içinde ilamı istinaf etmediği taktirde bu haliyle kesinleşeceğinin gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.11/07/2024

Basın No: ILN02076718

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