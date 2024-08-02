T.C. MANAVGAT 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İ L A N

DOSYA NO : 2022/596 Esas

KARAR NO : 2024/173 Karar

Basit Yaralama ve Kasten Yaralama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28.02.2024 tarihli ilamı ile sanık İhsan ÇELİKDEDE hakkında TCK 86/2maddesi uyarınca 2.240 TL adli para cezası, TCK 86/1 maddesi uyarınca ise Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilerek, karar tebliği için sanık (Ahmet ve Şefika oğlu, 01.03.1998 doğumlu) İhsan ÇELİKDEDE'ye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile Manavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02070841

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