İ L A N T.C. BURSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN ESAS NO : 2023/456

Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Dava konusu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi 297 ada 4 parsel (yeni: 7732 ada 3 parsel) ile 2239 parsel (yeni: 7726 ada 18 parsel) sayılı taşınmazların tapu kaydında görülen HASAN isimli şahıs hakkında gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden;4721 sayılı TMK 33/2.mad. gereğince, İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi 297 ada 4 parsel (yeni: 7732 ada 3 parsel) ile 2239 parsel (yeni: 7726 ada 18 parsel) sayılı taşınmazların tapu kaydında görülen HASAN isimli şahsın ÖLÜ veya SAĞ olduğuna dair bilgi sahibi olanların mahkememize gelerek bilgi vermeleri aksi taktirde Gaipliğe karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02069654

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