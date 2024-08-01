T.C. ANKARA 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ 2023/1192 Esas

Şikayet eden ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından karşı taraf ADER-PA SÜNGER VE DÖŞEME MALZEMELERİ MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, GESS SÜNGER SANAYİ NAKLİYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen karar uyarınca; Mahkememizin 14/03/2024 tarih 2023/1192 esas 2024/352 karar sayılı ilamı ile şikayetçi tarafından Ankara 8. Genel İcra Dairesinin (Kapatılan Ankara 1. İcra Dairesinin) 2016/13773 Esas sayılı dosya borçlusu Gess Sünger Sanayi Nakliye Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı 06ZLS25 plakalı araç üzerinde yer alan banka haczinin devam ettiğine yönelik karar verilmesi talebiyle açılan davada Şikayetin Reddine karar verilmiş ve karar şikayetçi vekili tarafından istinaf edilmiş olup, ilam ADER-PA SÜNGER VE DÖŞEME MALZEMELERİ MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne tebliğ edilemediğinden gerekçeli karar ve istinaf talebi ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02069614

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