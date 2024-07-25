Örnek No:55*

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2022/47 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/47 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Çatalca İlçesi, Oklalı Mahallesi, Köyüstü mevkii, 129 ada, 20 parsel, 1.120,83m2 yüzölçümlü, Kargir ev ve bahçe vasfına kain, taşınmaz, borçluya ait 5/7 hissesi satışa çıkarılmış olmakla, alınan bilirkişi raporuna göre;satışa konu taşınmaz Oklalı Mahallesi kuzeyinde olup mahalle merkezine kuş uçumu 100mt mesafededir. Zemini orta eğimli, düz, geometrik yapısı yamuktur. Krokide belirtilen (A) ile gösterilen bina 80,75m2 kullanım alanlı tek katlı betonarme mesken olup içten ve dıştan sıvalı ve boyalı pencere doğramaları PVC olupçatı mevcut değildir. (B) ile gösterilen bina 12,23m2 kullanım alanlı tek katlı kargir depodur. Dıştan sıvalı ve boyalı çatısı çinko kaplamadır. (C) ile gösterilen bina 89,20m2 kullanım alanlı tek katlı betonarme mesken olup, içten ve dıştan sıvalı ve boyalıdır.Pencere doğramaları PVCkaplama olup çatı ahşap çatı örtüsü kiremittir. (D) ile gösterilen bina 81,30m2 oturumlu iki katlı betonarme mesken olup toplam kullanım alanı 162,60m2dir. İçten ve dıştan sıvalı dıştan kısmen boyalı olup çatısı mevcut değildir. (E) ile gösterilen bina 9,00m2 olup kargir depodur. (F) ile gösterilen bina 7,55m2 olup kargir depodur. Taşınmaz üzerinde 3 adet 27-37 yaş aralığında ceviz ağacı, 1 adet 15-20 yaş aralığında incir ağacı, 1 adet 17-25 yaş aralığında dut ağacı, 1 adet 17-25 yaş aralığında ıhlamur ağacı bulunmaktadır.

İmar Durumu : Bahse konu 129 ada 20 parsel (eski 720 parsel) adresindeki taşınmazın Belediyemiz arşivinde yapılan incelemede imar işlem dosyasına rastlanılmamıştır. Ayrıca, Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan İlçemiz, Oklalı Mahallesi 129 ada 20 (Eski: 720 parsel) sayılı taşınmaz; 08.11.2019 tasdik tarihli Oklalı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında ön, arka ve yan bahçe mesafesi:3mt, E:0,30 Ayrık Nizam 2 kat konut alanında kalmakta olup kısmen de yol alanına terki mevcuttur.

Adresi : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Oklalı Mahallesi, Köyüstü Mevkii, 129 Ada, 20 Parsel, 1.120,83M2 Yüzölçümlü, Kargir Ev Ve Bahçe Vasfına Kain, Taşınmaz Borçluya Ait 5/7 Hissesi Çatalca / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.120,83 m2Hissesi : 5/7

Kıymeti : 7.024.532,14 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 10:19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:19

23/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02066313

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