T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/346 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Osmaniye ili Sumbas ilçesi Yusufizzettin Köyü
ADA NO : 149
PARSEL NO : 10
YÜZÖLÇÜMÜ : 25.697,18 m²
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Osmaniye İl Özel İdaresi
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Kadirli Organize Sanayi Bölgesi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/346 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/07/2024
Basın No: ILN02062385
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