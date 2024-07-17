T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/346 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Osmaniye ili Sumbas ilçesi Yusufizzettin Köyü

ADA NO : 149

PARSEL NO : 10

YÜZÖLÇÜMÜ : 25.697,18 m²

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Osmaniye İl Özel İdaresi

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Kadirli Organize Sanayi Bölgesi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/346 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/07/2024

Basın No: ILN02062385

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