SPOR MALZEME VE ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2024 YILI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE GENELİ SPOR SAHALARININ TAMİR VE BAKIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/904352

1-İdarenin a) Adı : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI b) Adresi : BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2128667000 - 2128737379 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2024 YILI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE GENELİ SPOR SAHALARININ TAMİR VE BAKIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 18 KALEM MUHTELİF SPOR SAHA MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSUNA VEYA İDARENİN BELİRLEDİĞİ ALANA TESLİM EDECEKTİR ç) Süresi/teslim tarihi : İHALE KONUSU MALZEMELER BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KARACAOĞLAN DEPOSUNA İDARENİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA İŞİN SÜRESİ 90 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.08.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İŞLERİ ŞEFLİĞİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02062404

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