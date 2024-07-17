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İSTANBUL16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1020

KARAR NO : 2024/295

Davacı Mustafa Emrah Özkan ile Sema Kocakanat, Tansu Kocakanat ve Tevfik Eralp arasında Mahkememize açılan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davalılardan Tevfik Eralp yönünden feragat nedeniyle davanın REDDİNE,

Karara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde (HMK 345/1) Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilerek Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere tarafların istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğuna,

2-Davalılar Sema-Tansu Kocakanat vekili tarafından Tehiri İcra Talebinin kabulü ile haksız mesnetsiz kararın istinaf incelemesi ile bozulması ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine dair istinaf edilmiş olup,

Dair, Davalı Tevfik Eralp'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02.07.2024

Basın No: ILN02062393

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