GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması "Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgusu öncesi yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Aşırı düşük teklif sorgusu öncesi yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler içinden teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder." A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması "Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgusu öncesi yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir." "Aşağıdaki tabloda yer almayan iş kalemleri Kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına dahil edilmeyecektir. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Aşağıdaki tabloda yer alan iş kalemleri üzerinden 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. SIRA NO; POZ NO; MAL ALIMANA İLİŞKİN KONULAR PUAN; 1 1 FUTBOL EŞOFMAN TAKIMI 2 2 2 FUTBOL YAĞMURLUK 2 3 3 ANTRENMAN YELEĞİ 2 4 4 FUTBOL FORMA TAKIMI 2 5 5 FUTBOL ANTRENMAN ŞORTU 2 6 8 FUTBOL ANTRENMAN TOPU 2 7 9 FUTBOL TOPU-1 2 8 13 SAĞLIK ÇANTASI 2 9 14 ELEKTRİKLİ TOP POMPASI 2 10 32 TATAMİ 2 11 34 MAÇ TİŞÖRTÜ 1 12 35 MAÇ ŞORTU 1 13 36 ANTRENMAN TİŞÖRTÜ 1 14 39 ANTRENÖR TİŞÖRTÜ 1 15 46 VOLEYBOL FORMA TAKIMI 2 16 47 VOLEYBOL DİREK TAKIMI 2 17 49 BASKETBOL TOPU -1 2 18 51 BASKETBOL TOPU -3 2 19 52 BASKETBOL TOPU -4 2 20 62 YÜZME BONESİ 1 21 63 TENİS ANTRENMAN TOPU 72'Lİ 1 22 72 TAEKWONDO CAMLI KASK 2 23 75 OK PİNİ - 1 2 24 73 TAEKWONDO RAKET 1 25 78 HEDEF KAĞIDI - 1 2 26 79 HEDEF KAĞIDI - 2 2 27 84 MASA TENİSİ MASASI 2 28 85 MASA TENİSİ FİLESİ TAKIMI 1 29 86 MASA TENİSİ RAKETİ 1 30 87 MASA TENİSİ TOPU 1 Toplam; 50 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 - %110 dahil ) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan (A3 = A2 + A1) Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.