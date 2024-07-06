T.C.

BURSA

5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1825 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Mahkememiz dosyasının 26/06/2024 tarihli ara karar gereğince; bilirkişi raporunun 22729550710 TC kimlik nolu Vedat KÖKSAL'a ilanen tebliğine karar verilmiş olup, bilirkişi raporunda; davaya konu Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Vakıf Mah. 2682 ada, 35 parselde kayıtlı taşınmazın aynen taksimi, ya da hissedarların birbirine ivaz ilavesi ile taksiminin mümkün olmadığı, taşınmazın satılarak elde edilecek hasılatın tarafların hisseleri oranında paylaştırılması sureti ile ortaklığın giderileceği görüş ve kanaatine varılmıştır. Ortaklığın satış sureti ile giderilmesine ilişkin davada taşınmaz maliklerinden 22729550710 TC kimlik nolu Vedat KÖKSAL'ın 27/12/2024 günü saat 09.35'de bizzat Bursa 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmesi, aksi halde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02057026

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