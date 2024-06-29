Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/925 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/925 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :stanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, Kasap çeşmesi Mevkii, 415 Ada, 3 Parsel, E / 1 / 94 B.B Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, Kasap Çeşmesi Mevkii, 415 Ada, 3 parselde kayıtlı, ?Altı Bloklu Kargir Atelye? nitelikli, 46.314,45 m² alanlı kat mülkiyetli Ana gayrimenkulde, E Blok, 1. Kat, 1560/1631020 arsa paylı, 94 Numaralı ASMAKATLI ATELYE nitelikli bağımsız bölümün tam kayıtlıdır. İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli OSB Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, Aykosan Sanayi Sitesi Yolu, Aykosan Sanayi Sitesi, 6?lı E Blok, No:1E, İşyeri No:94 adresindedir.

Bilirkişi raporunda; Ana gayrımenkul; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, Kasap Çeşmesi Mevkii, 415 Ada, 3 parselde kayıtlı, ALTI BLOKLU KARGİR ATELYE nitelikli 46.314,45 m² alanlı Kat Mülkiyetli Ana taşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemli inşa edilmiş olan 6 adet blok binadan ibarettir. Ana gayrımenkulde, A, B, C, D, E, F Plan tipli Blok binalar bulunmaktadır. Konu taşınmazın bulunduğu E Blok bina, Bodrum+asma kat+Zemin+asma kat+3 Normal+asma katlıdır. E Blok binanın merkezinde iç avlu bulunmakta olup çevresinde bağımsız bölüm asma katlı atölyeler mevcuttur. E Blok binada toplamda, 171 adet bağımsız bölüm bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana gayrımenkulde, A Blokta, 228 adet, B Blokta, 211 adet, C Blokta, 164 adet, D Blokta, 154 adet, E Blokta, 171 adet, F Blokta, 175 adet olmak üzere Ana gayrimenkulde toplamda, 1.103 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Konu taşınmazın bulunduğu Blok binanın dış cephesi, dış cephe boyası ile boyalıdır. Blok binada, 4 adet asansör bulunmaktadır. Blok binanın dış kapısı demir profillidir. Site içinde, güvenlik birimi bulunmaktadır. Sitenin çevresi, taş duvar ve tellerle çevrilidir. Sitenin, Süleyman Demirel Bulvarından, araç ve yaya girişleri mevcuttur. Sitede, güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Konu taşınmazın yer, konum ve alan bilgileri, Başakşehir Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü İmar arşiv dosyasında bulunan 26.03.2007tasdik tarihli, üzerinde proje no?su bulunmayan kat irtifakına esas tadilat onaylı mimari projesinden incelenmiştir.

Konu taşınmaz, Ana gayrımenkulde, E Blok binanın 1. Kat+asma katında, 1560/1631020 arsa paylı, 94

Numaralı ASMAKATLI ATELYE nitelikli bağımsız bölümdür. Konu taşınmaz, mimari projesine göre, E Blok binanın, 1. Katında, tek hacimde, Net:90 m² (Brüt:98 m²) alanda, asma katında tuvalet hacmi ile birlikte, Net:47 m² (Brüt:51 m²) alanlıdır. Konu taşınmaz, mimari projesine ve yerinde yapılan tespite göre toplam Net:137 m² (Brüt:149 m²) alanlıdır. Yerinde yapılan tespite göre, konu taşınmazın kullanım alanı değişmemekle birlikte, asma katında yönetim odası oluşturulmuştur. Taşınmazın, 1. Normal katı, 2,45 metre, asma katı, 2.24 metre, tam kat yüksekliği;4,94 metredir. Asma kat döşeme yüksekliği; 0,25 metredir. Yerinde yapılan tespite göre, konu taşınmazın 1. Normal ve asma katında, tüm iç mekân zeminleri, düzeltme şapı atılmış halde olup, duvarlar ve tavanları, plastik boyalıdır. Konu taşınmaz, atölye olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmazın dış kapısı ve pencere doğramaları, demir profillidir. Asma katındaki iç kapıları, pvc profillidir. İç merdiveni, demir profillidir. Isıtma sistemi elektriklidir. Konu taşınmaz, E Blokta bulunan iç avluya ve 1. Normal kat sahanlığına yaklaşık olarak 10?ar metre cepheli, köşe konumludur.

TAŞINMAZIN KONUMU: Konu taşınmaz, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli OSB Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, Aykosan Sanayi Sitesi Yolu, Aykosan Sanayi Sitesi, 6?lı E Blok, No:1E, İşyeri No:94 adresindedir. Konu taşınmazın bulunduğu bölge, Organize Sanayi Sitelerinin bulunduğu alan içinde olup, konu taşınmaz, ayakkabı üretiminin yapıldığı Aykosan Sanayi Sitesindedir. Konu taşınmazın bulunduğu bölgenin altyapısı, tamamlanmış olup bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir.

İmar Durumu : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının İmar Durumu yazısına göre; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 415 Ada, 3 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli, 15.11.2002 tasdik tarihli İkitelli 1. Etap İmar Planı kapsamında, Ayrık Blok nizamda, "Organize Sanayi Sitesi" alanında kalmakta olup, Taks:0,57, Kaks:1,50, Hmax:21,75 metre olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kira Şerhi : 99 YILLIK 1 Atl DEN TEK LEHİNE

Diğer : TAŞINMAZIN İCRA YOLUYLA SATIŞI DAHİL ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB DEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ANILMALIDIR. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin "OSB'lerde Kurulamayacak tesisler" başlıklı 54. maddesi aşağıdaki gibi olup, kuruluş protokolümüzde ilgili maddeye atıfta bulunulmuştur. Tapudan satış işlemi gerçekleştirilirken satın alan ekteki taahhütnameyi doldurmak zorunda olup, faaliyet belgesini tarafımıza ibraz etmelidir. (EK-1)

MADDE 54: "OSB'de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla; müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor alınır. OSB'de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir."

OSB'mizin mevzuatında ön görülen ve yukarıda belirtilen katılımcı niteliklerine uygun olması

halinde, taşınmazın icra yolu ile satışında OSB'miz yönünden herhangi bir mahsur bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 12:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 12:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 12:15

03/06/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02053378

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