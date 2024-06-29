T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/818 Esas

KARAR NO : 2024/389

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/05/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 2 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Besık ve Irma oğlu, 1997 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık NIKOLOZ PATSATSIA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 Hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.25/06/2024

Basın No: ILN02053052

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