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İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/385 Esas

KARAR NO : 2024/177

Davalı ORHAN ÇAL' ın Çağlayan Mah. Vatan Cad. No:109/4 Kağıthane/İSTANBUL adresine tebligat yapılamadığından ve araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

1-SAMSUN İli, LADİK İlçesi, SALUR Köyü/mah. Cilt 53, hane 30, Bsn' 50'de nüfusa kayıtlı, ŞERİF ve BESEY'den olma, 08/03/1974 MISIRÖREN doğumlu, 694*****210 T.C Nolu davacı SULTAN ÇAL ile aynı hanede Bsn'24' de nüfusa kayıtlı NECATİ ve AYŞE'den olma, 25/07/1974 LADİK doğumlu, 695*****966 T.C Nolu davalı ORHAN ÇAL'ın BOŞANMALARINA,

2-İstenmediğinden davacı yararına maddi-manevi tazminat, tedbir-yoksulluk nafakası takdirine yer olmadığına,

3-Davacının yaptığı toplam 916,8‬0TL yargılama gideri ve 17.900 TL vekalet ücretinindavalıdan alınıp davacıya verilmesine,

4-Peşin harcın mahsubu ile bakiye 247,70 TL harcın davalıdan tahsiline,

5-Karar kesinleştiğinde yargılama gider avansının kullanılmayan kısmının yatırana iadesine,

6-Tarafların kararı tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yada başka yer mahkemesine müracaat ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf yoluna başvurabileceklerine dair verilen karar taraf asillerinin ve davacı vekilinin yüzüne karşı 15/03/2024 tarihinde verilmiş olup,

Tebligat yapılamayan ve yapılan araştırmalarda adresi de tespit edilemeyen davalı ORHAN ÇAL' a tebliğ (Karar tebliği) yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/06/2024

Basın No: ILN02053002

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