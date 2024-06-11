T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/320 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Simav İlçesi, Gökçeler Köyü

MEVKİİ : Kumlutarla Mevkii

PARSEL NO : 2905 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI:İsmail Çakır - 22313363238

Gökçeler Küme Evleri 16/1/Simav Kütahya

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Kütahya İl Özel İdaresi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/320 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02045082

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