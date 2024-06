İLAN

T.C. AYDIN 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/462 Esas

Davacı , AYTEN OKUR ile Davalı , HANİFE TEKE arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davası nedeniyle; Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmenadresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, davalı, Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Sarpdere mah/köy, Cilt No: 47, Hane No: 28 'de nüfusa kayıtlı, Bayram ve Reyhan ' dan olma Aydın 17/06/1993 d.lu (TC.Kimlik No: 29896349482 ) HANİFE TEKE ' ye dava dilekçesi, tensip zaptı ile duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı Ayten Okur tarafından davalı Hanife Teke aleyhine açılan Velayetin Kaldırılması davasında; davalı Hanife Teke ' ye dava dilekçesinin, tensip zaptının ve duruşma gün ve saati olan 26/06/2024 günü saat 09:15 olduğunun gazete ilanı yoluyla ilanen tebliğine, ilanen tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ve davalının Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde gösterip sunmadığınız belgelerinizi sunmanız veya getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur ihtarına ilişkin dava dilekçesi, tensip zaptı ile duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Not : Dosya adli yardımlıdır. __________________________________________________________________________

Adres : AYDIN 1. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Ceyhan AKÇAY Zabıt Katibi

Basın No: ILN02045189

