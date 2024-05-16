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ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

Şanlıurfa S.B.Ü Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Kafeterya, Büfe, Kantin, Çay Ocağı vb. Kiraya Verme İşi Taşınmaz No Mahallesi Pafta /Ada /Parsel Kiralanacak Kısım Kullanım Amacı Kiralama Süresi Yıllık Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhale Gün ve Saati - Esentepe Mah. - Kiralanacak Toplam Alan Açık-Kapalı 860 m2 Kafeterya, Büfe, Kantin, Çay ocağı Vb. 3 Yıl 3.850.000,00 TL 1.155.000,00 TL 29.05.2024-10.00

Yukarıda bilgileri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi Toplantı Salonunda 29.05.2024 tarihine tevafuk eden Çarşamba Günü Saat 10:00'da yukarıda belirtilen süreyle kiraya verilecektir.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Satın Alma Biriminde (Bağlarbaşı Mah. İpekyol Cad. Destek Hizmetleri Başkanlığı Satın Alma Birimi 63050 - HALİLİYE / ŞANLIURFA) bedelsiz olarak görülebilir ve 400,00 (DörtYüz)TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

a- İhaleye katılacakların;

Gerçek Kişi olması halinde;

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgesi,

2) Noter tasdikli imza beyannamesi, (Vekâleten teklif verilmesi durumunda ayrıca vekâletname ve vekilin imza beyannamesi,)

3) İhale ilan tarihinden sonra alınmış Adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

4) Oda Kaydı 2024 Yılına ait (Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası kayıt belgesi)

5). Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz veya geçici teminat mektubu ve Teyit Yazısı (Geçici Teminat Mektubu Süresiz Olmak Zorundadır.)

6) Tek sözleşme kapsamında, Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektöre gerçekleştirilmiş benzer işe uygun Güncel tutarı en az 1.500.000,00 TL (BirmilyonbeşyüzbinTürklirası) olan İş deneyim belgesi,

6.1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarından edinilmiş iş deneyim belgesi, standart form kullanılarak hazırlanmış İş deneyim belgesi olmalıdır.

6.1.2 Özel sektöre edinilmiş iş deneyim belgesinin değerlendirilebilmesi için ise, İşe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Talipliler, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz. Söz konusu belgeleri mevzuata uygun sunmayan talipliler ihale dışı bırakılacaktır.

7-İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin; Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Restaurant, Sosyal Tesis işletme işleri benzer iş sayılacaktır.

8) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin idare tarafından düzenlenen belge

Tüzel kişi olması halinde;

1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, (Vekâleten teklif verilmesi durumunda ayrıca vekâletname ve vekilin imza beyannamesi,)

2) İhale ilan tarihinden sonra alınmış, tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi ya da kişiler ile ortakların adli sicil kaydı olmadığına dair belge

3) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

4) Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz veya geçici teminat mektubu ve Teyit Yazısı (Geçici Teminat Mektubu Süresiz Olmak Zorundadır.)

5) Oda Kaydı 2024 Yılına ait (Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası kayıt belgesi)

6) Tek sözleşme kapsamında, Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektöre gerçekleştirilmiş benzer işe uygun Güncel tutarı en az 1.500.000,00 TL (BirmilyonbeşyüzbinTürklirası) olan İş deneyim belgesi,

6.1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarından edinilmiş iş deneyim belgesi, standart form kullanılarak hazırlanmış İş deneyim belgesi olmalıdır.

6.1.2 Özel sektöre edinilmiş iş deneyim belgesi ise, iş deneyim olarak değerlendirilebilmesi için, işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Talipliler, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz. Söz konusu belgeleri mevzuata uygun sunmayan talipliler ihale dışı bırakılacaktır.

7-İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin; Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Restaurant, Sosyal Tesis işletme işleri benzer iş sayılacaktır.

8) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin idare tarafından düzenlenen belge,

b) Nakit olarak yatırılacak geçici teminat bedeli ve Şartname bedeli Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bank A.Ş Şanlıurfa İpekyol Şubesi TR 55 0001 2001 3210 0006 0000 05 IBAN nolu hesabına İhale adı belirtilerek yatırmaları gerekir.

c) Her Pey Artırımı en az 1000 TL olmalıdır.

d) İstekliler, İş Ortaklığı olarak ihaleye katılmaları durumunda iş ortaklığı beyannamesi vermelidir. İhale uhdesinde kalan iş ortaklığı Sözleşme öncesi noter onaylı sözleşme imzalayarak idareye vermelidir.

e) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

f) İstekliler ihale tarih ve saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

g) Bu ihaleye ilişkin bilgiler http:// sanliurfaism.saglik.gov.tr web sayfasından görülebilir.

İlan olunur.

Basın No: ILN02032709

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