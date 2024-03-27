T.C.

AKSARAY İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ

DOSYA NO :2023/14798 Esas

İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU :MET AUTO İNŞAAT ENERJİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( 619****877 Vergi kimlik numaralı )

BORÇ MİKTARI : 443.968,22- TL

Alacaklı Mustafa ARISOY vekili Av. İlknur YILMAZ tarafından ilamsız takip taleplerinde ödeme emri tebliği yolu ile aleyhinizde yapılan icra takibi sırasında adınıza çıkartılan ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş, müdürlüğümüzce yaptırılan adres araştırmasında da adresiniz tespit edilemediğinden, iş bu ödeme emrinin ilanen yapılmasına karar verilmiştir. Yukarıda yazılı borç ve masrafları iş bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren kanuni (7) günlük süreye (15) gün ilavesi ile (22) gün içerisinde ödemeniz.(Teminat vermeniz) Borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa senet altındaki imza size ait değilse yine (7) günlük bu kanuni süreye (15) gün ilavesi ile (22) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz. Aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde Mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine (22) gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74.madde gereğince mal beyanında bulunmanız veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği hususları ödeme emri yerine kaim olmak üzere ihtaren, ilan ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02010185

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