FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI

İHALENİN KONUSU: 1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen belediyemiz mülkiyetinde bulunan ; Fatih İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Mahvil Çıkmazı Sokak mülkiyeti İdaremiz adına kayıtlı 913 ada 107-108-109 parseller üzerindeki 226,32 m² alanlı Dükkanın 3 yıl süreyle 1.yıl için aylık: 135.000,00TL +KDV muhammen kira bedeli üzerinden 2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve şartnamesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Fatih Belediyesi, Belediye Encümenince 27/03/2024 tarih, Saat ; 11.00'de yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

2-KİRAYA SUNULAN TAŞINMAZ MALIN

İşin Konusu Kira İlçe Fatih Kiralanan Yer Mahalle Kemalpaşa Sokak Mahvil Çıkmazı Ada-parsel 913 ada 107-108-109 parsel Cins 226,32 m² Dükkan Baş.Takdir Kom. Raporu 21.02.2024 Tarihli ve E-31762245-000-343 Sayılı Encümen karar/no 06.03.2024 Tarihli ve 2024/242 Numaralı Aylık muhammen Bedeli 135.000,00 TL + KDV Geçici Teminat %3 145.800,00 TL İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereği, İhale İlan Şekli Yerel Gazete – İnternet Haber Sitesi İhale ilan adedi 2 defa İhale gün saati 27/03/2024 Saat: 11.00'de Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 2.000,00 TL karşılığında temin edilecektir. İhale Komisyonu Belediye Encümeni- Fatih Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Akşemsettin Mahallesi, Vatan caddesi No:54 FATİH/İSTANBUL İlgili Mevzuat ve Tebliğler 5393- 2886 sayılı yasa

3- Taşınmazın kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde

Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4-İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

5- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz veya iptal edilir. İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir. Veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İta Amirince onaylanan ihale kararının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı, İhale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderleri dahil ödemek ve satın aldığı taşınmazı adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediye'ye irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar zarar, fuzuli işgal, ruhsat, iskan ve diğer sebeplerle Belediyeden bir hak talebinde bulunamaz.

6- Kiraya sunulan taşınmaz malın özellikleri Genel Şartlar bölümünün 2. Maddesinde belirtilmiştir. istekli taşınmazın tüm özelliklerini önceden bilmiş ve vukuf peyda etmiş sayıldığından daha sonra ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır.

7- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda çerçevesinde belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, belirlenen teminatı yatırmak şarttır. Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz.

8- İhaleye katılmak isteyenler dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile birlikte ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ibraz edip ihaleye giriş belgesi aldıktan sonra (İhaleye giriş belgesi alamayanlar ihaleye katılamazlar.) aynı gün muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3 geçici teminatını yatırmak üzere Başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) İhaleye katılmak isteyenlerin Başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğinde ilanda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

9- İdare ihale gününe kadar ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

10- İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

A - Gerçek kişi olması halinde;

T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti, İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan) Noter tasdikli imza beyannamesi. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.) Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır. ve teyit yazılı) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname, Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir). Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi. Tebligat için adres bildirimi, İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

B - Tüzel kişi olması halinde;

İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter tasdikli vekaletname, Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Dernek, Birlik,Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi. Dernek, Birlik,Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır. ve teyit yazılı) İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir). Tebligat için adres bildirimi, İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ibraz etmek suretiyle belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

11-İhale kira bedeli üzerinden hesaplanacak katma değer vergisi (KDV) kira bedeli ile birlikte müşteriden peşin olarak tahsil edilecektir.

12-Teminat mektubu verilecek ise limit dahili ve süresiz ibaresi şartı aranır.

13-İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

14- Bu iş için yapılmış ilan bedelleri, karar pulu sözleşme esnasında def'aten istekli tarafından ödenecektir.

15- 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

16- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

17- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02000919

#ilan.gov.tr