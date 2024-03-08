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T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2018/328 Esas

Mirasçı: ÜMMÜYE TURHAN, 249***650 Tc nolu, Hasan ve Ayşe kızı, 09/01/1963 doğumlu Mahkememize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;Mahkemenizce adresinize vasiyetname ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ekli duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/06/2024 günü saat: 09:10'da "Müteveffa Hasan Denizhan tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız" hususu vasiyetnamenin ve duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01998936

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