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T.C. GAZİANTEP 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2023/1418 Esas

16/02/2024

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen BEŞİR GADRİ-(Halep/suriye 27/04/1966 doğumlu Emine ve Muhammed Hani'den olma)'nin sağ olup olmadığı hususunda bilgisi bulunanların mahkememize başvurması amacıyla ilanen tebliğe karar verilmiş olup;Gaipliği istenen BEŞİR GADRİ -(Halep/suriye 27/04/1966 doğumlu Emine ve Muhammed Hani'den olma)'nin 2019 yılından bu yana kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne sağ veya ölü hususundabir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde BEŞİR GADRİ'nin bizzatveya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : BEŞİR GADRİ -(Halep/suriye 27/04/1966 doğumlu Emine ve Muhammed Hani'den olma )

Basın No: ILN01998869

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