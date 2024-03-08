T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/773 Esas

DAVALILAR : AYŞE KAHRAMAN - FATMA OKUMUŞ

Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü,Düzeker Mevkii ,106 ada- 238 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ile tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, dava dilekçesine cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinden ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.29/02/2024

Basın No: ILN01998953

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