T.C. DEVREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti, tescili ve yol olarak terkinine ilişkin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememiz aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak İli Devrek İlçesi sınıları dahilinde buluna aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Devrek Vakıf Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 05/02/2024ESAS NO : 2023/224
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 35 Parsel
İRTİFAK ALANI : 567,08 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ USTAOĞLU, ALTUĞ VARIŞ, BURAK USTAOĞLU, CAHİT
KARADELİ, DİLEK KARADELİ, DURSUN ERDOĞAN AKTAŞ, ELİF VARIŞ, GÜROL KARADELİ
HABİBE KIŞLALI, HACER GELDİOĞLU, HALİL MUTLU, HÜSEYİN USTAOĞLU, KAMİL
ÇAMKERTEN, LÜTFAN USTAOĞLU, MEHMET ALPTUĞ VARIŞ, MERAL MUTLU,
MUHAMMET ÇAMKERTEN, MUSTAFA ÖREN, NURAN KAYA, ÖMER ÖREN, RAMAZAN
MUTLU, ŞABAN ÖREN, ŞENER KOCAPINAR, ŞEVKİYE KARAİL, VELİ ÖREN, VOLKAN
DEMİRLER, ZAFER KARADELİ, ZEHRA YEŞİM USTAOĞLU, ABDULLAH KELEŞ, AHMET
ÖREN, AYDINAR ERHAN, AYFER KARAKUŞ, AYŞE ÇETİNKAYA, BAHATTİN ÖREN,
DURCAN MUTLU, DURSUNE ÇOLAK, FATİME KARADELİ, FATİME KAVAK, FİKRİYE
DELİACI, GÜLÜZAR KARADELİ, HACER KARAÖZ, HAMİDE ÇAVUŞOĞLU, HANİFE KARAİL,
HİKMET KARADELİ, HİLMİ ÖZER, HÜSNÜ KARADELİ, İSMAİL KARADELİ, KEMAL
KARADELİ, MEHMET KARADELİ, MEHMET KARADELİ, MUHARREM KARADELİ,
MÜŞERREF ÖREN, NACİYE İNCEBACAKLI, NEVZAT KARADELİ, NİHADDİN ÖREN, NİYAZİ
KARADELİ, NURAY YEŞİLYAPRAK, NURHAY EFE, RAŞİT KARADELİ, RECEP KARADELİ,
RECEP KARADELİ, SABAHAT GÜRCAN, SABAHATTİN ÖREN, SABRİ KARAÖZ, SAİME
PÜRAL, SATILMIŞ ÖREN, SEMA KARAÖZ, SEVİLAY YAŞAR ÇAKMAK, SİYAMİ KARADELİ,
SUNA EMİNE KAPUCUBAŞ, ŞEVKİ KARADELİ, TUNCAY KARADELİ, TURGAY KARADELİ,
YUSUF KARA KARAÖZ, ZEKİ KARADELİ, MUSTAFA BASKAN, CEMİLE KARADELİ, EMİNE
ONUR, HABİBE KARADELİ, HANİFE AKTAŞ, KADRİYE KARADELİ, MUZAFFER KARADELİ,
MÜNEVVER SEYREKBASAN, MÜNİRE USTAOĞLU, NAZİKAR KOCAPINAR, SEVİM MUTLU,
ŞAYESTE KARADELİ, ŞEHRİ KARADELİ
ESAS NO : 2023/225
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 32 Parsel
İRTİFAK ALANI : 215,89 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : CEMİLE KARADELİ, DURSUNE ÇOLAK, HAMİDE ÇAVUŞOĞLU
HİKMET KARADELİ, ŞEVKİ KARADELİ
ESAS NO : 2023/230
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 102 ada
PARSEL NO : 21 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1345,69 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ DİKEN, AYTEN DELİACI, CEMİLE DEDEMEN, EMİNE
ERMEK, ERCAN DEDEMEN, ERDAL DEDEMEN, ERKAN DİKEN, EROL DEDEMEN, ERSAN
DEDEMEN, ERTAN DEDEMEN, FİKRET GEBEDEK, HİKMET GEBEDEK, KADİR DİKEN,
MERAL DİKEN, SATİYE DEDEMEN, SEVGİ MASALCI, SEVGİ ŞAHİN, ŞEREF YUMRUKAŞ,
TEMEL YUMRUKAŞ, ÜLFET GÖKÇE, ASİYE DİKEN, DÖNDÜ MEKİKLİ, HİDAYET DEDEMEN
MEHMET AKPINAR, MİHRİYE GEMEÇ, MÜŞERREF KAYAALTI, NAHİDE AKPINAR, RECEP
DEDEMEN, SANİYE AKPINAR, YETER AKPINAR, YILMAZ DEDEMEN, METİN DEDEMEN,
ŞAYESTE GEBEDEK
ESAS NO : 2023/231
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 102 ada
PARSEL NO : 19 Parsel
İRTİFAK ALANI : 818,26 m²
PİLON ALANI : 8,89 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : METİN ÇAVUŞOĞLU, MURAT ÇAVUŞOĞLU, SADULLAH
ÇAVUŞOĞLU,YAŞAR ÇAVUŞOĞLU, YILMAZ ÇAVUŞOĞLU
ESAS NO : 2023/233
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 102 ada
PARSEL NO : 10 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1.300,34 m²
PİLON ALANI : 8,89 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜDAİ ONUR, İSMET ONUR, İZZET ONUR, KADİR ONUR,
NESİBE ONUR, NEZAHAT ÖREN, ÖNDER ONUR, RECEP ONUR, SABAHAT UZUNSEL
ESAS NO : 2023/243
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 101 ada
PARSEL NO : 54 Parsel
İRTİFAK ALANI : 320,18 m²
PİLON ALANI : 5,34 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET ÖKSÜZ, FİLİZ BADUR, İSMAİL ÖKSÜZ, SABİHA ÇANTI
SALİHA MEKİK, SEMİHA USTA, FETHİ ONUR, MEHMET ONUR, MUHARREM DEDE,
MUHTEREM ONUR, MÜZEYYEN YALÇIN, NURAN ONUR, NURETTİN ONUR, NURİ ONUR,
SAFİNAZ ÖKSÜZ
ESAS NO : 2023/278
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 151 ada
PARSEL NO : 48 Parsel
İRTİFAK ALANI : 400,07 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ ÇELEN, AZİME İNCİRCİ, CEMİLE ÖZKAN, CEVDET GÖREŞ
DÖNDÜ ÖKSÜZ, DURCAN ÇELEN, DURKADIN USLUBAŞ, DURSUN KAYA, EMİNE ERMEK,
EMİNE RECEPKETHÜDA, EMİNE TAŞCI, FATİME GÖK, FATİME GÖREŞ, FATİME GÖREŞ,
GÜLSEN GÜLER, HACER UZUNOĞLU, HAFİZE GEMİCİ, HAFİZE KABALAKLI, HAYRİYE
KESİCİ, HÜSEYİN ÇELEN, HÜSEYİN GÖREŞ, HÜSEYİN GÖREŞ, HÜSNÜ CİCİBAŞ, İHSAN GÖK
İSA ABALI, İSMET GÖK, KENAN GÖREŞ, MAKSUDE BOZ, MEHMET ÇELEN, METİN YAĞCI,
MİHRİYE MANCAR, MUHAMMET GÖREŞ, MUHARREM GÖREŞ, MUHTEREM KARADAYI,
MURAT CİCİBAŞ, MUSTAFA MANCAR, MUSTAFA YAĞCI, MÜZEYYEN AKDEMİR, NADİDE
ULUPINAR, NEDRET KOCAPINAR, NERMİN TÜRKMEN, NEVZAT GÖREŞ, NİGAR ONUR,
RECEP KARADAYI, RIFAT ÇELEN, SAADET KARAÖZ, SAADET KÖSE, SAİME CİCİBAŞ,
SANİYE KARADAYI, SATILMIŞ GÖK, SAYESTE KABAKCI, SEFER ABALI, SEFER GÖK,
SEHER KARKA, SELAHATTİN KARAÖZ, SERKAN KARAÖZ, SEZAİ KARADAYI, SONAY
KOCUK, ŞABAN GÖK, ŞABAN GÖREŞ, ŞENAY GÖNÜLLÜ, ŞEVKET GÖK, YETER KARAÖZ,
YILMAZ KARADAYI, ZİYA YAĞCI, EMİN MANCAR, EMİNE USLUBAŞ, FATMA GÖK,
HANİFE ONUR, HASAN CURUK, HATİCE BADUR, İSMAİL MANCAR, MELEK KAPLAN,
NAMIK MANCAR, NİMET GÖK, OSMAN GÖK, RABİA KARAOĞLU, SAADET KARKA,
SADİYE CİN, SANİYE MANCAR, SARE TASLAK, SEDAT GÖK, SELMA ERMEK, SEMİHA
SEYREKBASAN, ŞABAN GÖK, TAHSİN BORA YANIK, VEDAT GÖK, YAŞAR ALTUNOK,
MÜNEVVER MANCAR, RIFAT MANCAR, SAADET GÖK
ESAS NO : 2023/281
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 151 ada
PARSEL NO : 60 Parsel
İRTİFAK ALANI : 146,61 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİNE RECEPKETHÜDA, FATİME GÖK, MİHRİYE MANCAR,
MUSTAFA MANCAR, MÜZEYYEN AKDEMİR, SEHER KARKA, EMİN MANCAR, EMİNE
USLUBAŞ, HANİFE ONUR, HASAN CURUK, HATİCE BADUR, İSMAİL MANCAR, MELEK
KAPLAN, NAMIK MANCAR, RABİA KARAOĞLU, SAADET KARKA, SADİYE CİN, SANİYE
MANCAR, SARE TASLAK, TAHSİN BORA YANIK, MÜNEVVER MANCAR, RIFAT MANCAR
ESAS NO : 2023/286
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 151 ada
PARSEL NO : 9 Parsel
İRTİFAK ALANI : 571,87 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : RECEP GÖK, FATİME GÖK, HAMİDE GÖK, İBRAHİM GÖK,
MUHARREM GÖK, MUZAFFER GÖK. SEHER ALAGÖZ, ASİYE GÖK, ATİKE ÇAVUŞOĞLU,
CEMİL GÖK, CEMİLE ERMİŞ, MÜZEYYEN BADUR, NURİ GÖK
ESAS NO : 2023/289
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 151 ada
PARSEL NO : 11 Parsel
İRTİFAK ALANI : 217,79 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ASİYE GÖK, ATİKE ÇAVUŞOĞLU, CEMİL GÖK, CEMİLE ERMİŞ,
MÜZEYYEN BADUR, NURİ GÖK, FATİME GÖK, HAMİDE GÖK, İBRAHİM GÖK, MUHARREM
GÖK, MUZAFFER GÖK, SEHER ALAGÖZ, RECEP GÖK
ESAS NO : 2023/290
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 141 ada
PARSEL NO : 74 Parsel
İRTİFAK ALANI : 0,73 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : FATİME GÖK, HAMİDE GÖK, İBRAHİM GÖK, MUHARREM
GÖK, MUZAFFER GÖK, SEHER ALAGÖZ
ESAS NO : 2023/291
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 141 ada
PARSEL NO : 71 Parsel
İRTİFAK ALANI : 941,65m²
PİLON ALANI : 24,21 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİN MANCAR, EMİNE USLUBAŞ, HANİFE ONUR, HASAN
CURUK, HATİCE BADUR, İSMAİL MANCAR, MELEK KAPLAN, NAMIK MANCAR, RABİA
KARAOĞLU, SAADET KARKA, SADİYE CİN, SANİYE MANCAR, SARE TASLAK, TAHSİN
BORA YANIK, MÜNEVVER MANCAR, RIFAT MANCAR
ESAS NO : 2023/292
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 141 ada
PARSEL NO : 69 Parsel
İRTİFAK ALANI : 305,83 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ASİYE GÖK, ATİKE ÇAVUŞOĞLU, CEMİL GÖK, CEMİLE ERMİŞ,
MÜZEYYEN BADUR, NURİ GÖK, FATİME GÖK, HAMİDE GÖK, İBRAHİM GÖK, MUHARREM
GÖK, MUZAFFER GÖK, SEHER ALAGÖZ, RECEP GÖK
ESAS NO : 2023/293
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 141 ada
PARSEL NO : 16 Parsel
İRTİFAK ALANI : 71,02 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET CİN, FUAT CİN, HAMDİYE CİN, HAMİDE ESEROĞLU,
MEHMET CİN, MUHAMMET CİN, MÜYESSER ÜNAL, NADİDE KARAGÜLMEZ, SABAHAT
KOÇAK, SELMA CİN, SUAT TASLAK, SÜLEYMAN CİN, ŞABAN TASLAK, VEDAT TASLAK,
YETER KOCABAŞ, YILMAZ CİN, İSMAİL TASLAK
ESAS NO : 2023/294
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 151 ada
PARSEL NO : 20 Parsel
İRTİFAK ALANI : 327,89 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ARİFE ARMUT, ARİFE KARA, AYDINAR GÜMÜŞTAŞ, AYKUT
KARA, AYNUR ERGENÇ, AYSER KABALAKLI, BEHİYE BADUR, COŞKUN TAŞCI, ERGİN
BADUR, HABİBE KARAOĞLU, İLKNUR LÜLLECİ, MURAT BADUR, NİHAT KARAOĞLU,
NURAY KARAOĞLU, NURGÜN KARAOĞLU, SABAHİ KARAOĞLU, SEZAİ KARAOĞLU,
SEZGİN KARAOĞLU, VEDAT KARA, YURDANUR AKTAŞ, AHMET BADUR, ALİ KARAOĞLU,
EMİNE ÇAVUŞOĞLU, ERDAL ÇAVUŞOĞLU, FATMA KAZKONDU, İLYAS BADUR, İSMAİL
BADUR, MUHARREM ÇAVUŞOĞLU, MUSTAFA KARAOĞLU, MÜZEYYEN İNCİRCİ, OSMAN
ÇAVUŞOĞLU, PAKİZE TABAK, RABİA GÜLÜNOĞLU, REMZİ BADUR, REMZİYE YAŞAR
KARAOĞLU, SATI CURUK, ZEKAİ PINAROĞLU, GÜLBAHAR TAŞCI, HAMİDE KARAOĞLU,
HANİFE ÇAVUŞOĞLU, MEHMET KARA, RIFAT BADUR, SELAHATTİN KARAOĞLU,ŞÜKRİYE
TAŞCI, ŞÜKRÜ KARAOĞLU
ESAS NO : 2023/298
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 151 ada
PARSEL NO : 3 Parsel
İRTİFAK ALANI : 8,04 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET KARADAYI, OSMAN KARADAYI, SEVİM AKKAYA,
VEDAT KARADAYI
ESAS NO : 2023/299
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 141 ada
PARSEL NO : 75 Parsel
İRTİFAK ALANI : 29,37 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ARİFE ARMUT, ARİFE KARA, AYDINAR GÜMÜŞTAŞ, AYKUT
KARA, AYNUR ERGENÇ, AYSER KABALAKLI, BEHİYE BADUR, COŞKUN TAŞCI, ERGİN
BADUR, HABİBE KARAOĞLU, İLKNUR LÜLLECİ, MURAT BADUR, NİHAT KARAOĞLU,
NURAY KARAOĞLU, NURGÜN KARAOĞLU, SABAHİ KARAOĞLU, SEZAİ KARAOĞLU,
SEZGİN KARAOĞLU, VEDAT KARA, YURDANUR AKTAŞ, AHMET BADUR, ALİ KARAOĞLU,
EMİNE ÇAVUŞOĞLU, ERDAL ÇAVUŞOĞLU, FATMA KAZKONDU, İLYAS BADUR, İSMAİL
BADUR, MUHARREM ÇAVUŞOĞLU, MUSTAFA KARAOĞLU, MÜZEYYEN İNCİRCİ, OSMAN
ÇAVUŞOĞLU, PAKİZE TABAK, RABİA GÜLÜNOĞLU, REMZİ BADUR, REMZİYE YAŞAR
KARAOĞLU, SATI CURUK, ZEKAİ PINAROĞLU, GÜLBAHAR TAŞCI, HAMİDE KARAOĞLU,
HANİFE ÇAVUŞOĞLU, MEHMET KARA, RIFAT BADUR, SELAHATTİN KARAOĞLU,
ŞÜKRİYE TAŞCI, ŞÜKRÜ KARAOĞLU
ESAS NO : 2023/302
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 141 ada
PARSEL NO : 13 Parsel
İRTİFAK ALANI : 63,27 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ KARAOĞLU, EMİNE ÇAVUŞOĞLU, ERDAL ÇAVUŞOĞLU,
MUHARREM ÇAVUŞOĞLU, RABİA GÜLÜNOĞLU, REMZİYE YAŞAR KARAOĞLU, SATIx
CURUK, HAMİDE KARAOĞLU
ESAS NO : 2023/305
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 117 Parsel
İRTİFAK ALANI : 910,34 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULLAH CURUK, ERGİN CURUK, ERKAN CURUK, FATMA
KALINCI, KADİR KALINCI, LEYLA KALINCI, MELAHAT CURUK, NAZAHAT TABAKCI,
NECMİYE CURUK, SABAHAT ÇAKAN, TALAT CURUK, YUNUS KALINCI, CİHAT İZLİ,
EMİNE USLUBAŞ, HANİFE ONUR, HANİFE TABAKCI, HASAN CURUK, HATİCE BADUR,
İSMAİL MANCAR, MELEK KAPLAN, MUHARREM CURUK, MUSTAFA CURUK, NAMIK
MANCAR, NİHAT İZLİ, SAADET MANCAR, SEHER ÇAYKO, TAHSİN BORA YANIK,
TÜRKAN CURUK, AKİFE KALINCI, CİHAN CURUK, İZZET İZLİ
ESAS NO : 2023/306
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 88 Parsel
İRTİFAK ALANI : 709,5 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYDINAR ÇAVUŞOĞLU, BAYRAM ULUPINAR, BURAK
ULUPINAR, NEVİN TAŞKIRAN, SATI BÜKLÜ, SONER ULUPINAR
ESAS NO : 2023/307
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 29 Parsel
İRTİFAK ALANI : 26,48 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYNUR TÜRDÜ, HİKMET GÜLÜN, İSMAİL GÜLÜN, KÜBRA
DAVULCU, SATI GÜLÜN, ŞAZİYE GÜNEY
ESAS NO : 2023/308
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 93 Parsel
İRTİFAK ALANI : 58,89 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : BAYRAM GÜLÜNOĞLU, DÖNDÜ KAYPAK, FAİZE KAZKONDU,
HABİBE USLUBAŞ, HAYRİYE DELİACI, KEMAL GÜLÜNOĞLU, MEHMET GÜLÜNOĞLU,
ÖZDEMİR GÜLÜNOĞLU, PAKİZE ÖZSOY, RABİA GÜLÜNOĞLU, SATILMIŞ GÜLÜNOĞLU,
SEVDA GÜLÜNOĞLU, SEVİM GÜLÜNOĞLU, SEVİYE USTA
ESAS NO : 2023/309
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 1 Parsel
İRTİFAK ALANI : 435,49 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ADEM KAZKONDU, AHMET KAZKONDU, ARİFE GÜLÜN,
ASİYE ERMEK, AYTEN ACAR, BELGÜZAR TÜRDÜ, CEMİLE DELİACI, CEMİLE USLUBAŞ,
EMEL YİĞİT, EMİNE ÇAVUŞOĞLU, ERDOĞAN GÜLÜN, ERSİN BEKMEZCİ, EYÜP USLUBAŞ,
FATİME KARAKURT, GÜLCAN GÜNEY, HANİFE USTA, İSMAİL KAZKONDU, İSMAİL
USLUBAŞ, KÜBRA GÜLÜN, MEHMET ZEKİ KAZKONDU, NAZİFE GÜLÜN, NERİMAN
KAZKONDU, ORHAN USLUBAŞ, OYA ALGÜL, SEVİM ÇAVUŞOĞLU, SONGÜL MALA,
ŞENDOĞAN GÜLÜN, YASEMİN USLUBAŞ, YAŞAR GÜLÜN, ABDULLAH KAZKONDU,
ASUDE USLUBAŞ, ATİKE KESİCİ, AYDINAR ÇAVUŞOĞLU, AYNUR TÜRDÜ, BAYRAM
ULUPINAR, BURAK ULUPINAR, CEMİLE ÇAKIR, CEMİLE YÜRT, DÖNDÜ ÇAVUŞOĞLU,
ERCAN GÜLÜM, ERDAL GÜLÜN, FATİME USLUBAŞ, GÜLİZAR DURMUŞCUK, HİKMET
GÜLÜN, İBRAHİM ERMEK, İSMAİL GÜLÜN, İSMAİL KARABELEN, KADİR GÜLÜN,
KADRİYE GÜLÜN, KÜBRA DAVULCU, MAHİDE GÜLÜN, MELAHAT BAĞBAŞI, MERYEM
ERMEK, MİNCİYE GÜLÜN, MUHARREM ERMEK, MUTLU EROL, MÜZEYYEN ALPASLAN,
NAZMİYE ÇAVUŞOĞLU, NEVİN TAŞKIRAN, RABİA TOPAL, RECEP KARABELEN, SAİME
GÜLÜN, SATI BÜKLÜ, SATI GÜLÜN, SATI GÜLÜNOĞLU, SELAHATTİN GÜLÜN, SONER
ULUPINAR, SULTAN ÖZADA, SÜLEYMAN KARABELEN, ŞAYESTE İNCİRCİ, ŞAZİYE
GÜNEY, ŞEMSETTİN GÜLÜN, ŞENGÜL KARAMEŞE, YAŞAR GÜLÜN, YETER ÇAVUŞOĞLU,
ZEYNEP ERDOĞAN, AZİME GÜLÜN, EMİNE USLUBAŞ, ERMAĞAN BEKMEZCİ, FEHMİ
ERMEK, MEHMET GÜLÜN, MEHMET ALİ KAZKONDU, ŞAYESTE GÜLÜN, YAŞAR
KAZKONDU
ESAS NO : 2023/310
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 118 Parsel
İRTİFAK ALANI : 46,38 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET MUZAFFER, ARİFE GÖMLEKSİZ, AYNUR İNCİRCİ,
AYŞEN KABAKCI, DURMUŞ GÜLTEKİN, DURMUŞ KABAKCI, ELİF KAYTAZ, EMİNE
AKDEMİR, EMİNE YAĞCI, ERGÜL DEVELİ, FATİME YILMAZ, FATMA ÇAVUŞOĞLU,
FATMA PEHLİVAN, FERİDUN ÇAVUŞOĞLU, FUAT AYTUNÇ KABAKCI, GÜRCAN KARA,
HALİL MUZAFFER, HASAN KABAKCI, HATİME YILMAZ, HAYDAR AKSOY, İSMAİL TEMEL,
İSMAİL SERHAT KODAMAN, KADİR ÇAVUŞOĞLU, KADRİ AKSOY, KADRİYE ÇAVUŞOĞLU,
KADRİYE İPCİ, KAMER EĞİLMEZ, METİN ÇAVUŞOĞLU, MUHAMMET TABAKÇAYI,
MUHARREM ÇAVUŞOĞLU, MURADİYE ÇAMCIOĞLU, NADİ ÇAVUŞOĞLU, NADİDE
KOCABIÇAK, NADİR TAMER BADUR, NAZMİYE ÇAVUŞOĞLU, NERGÜL KALİNCİK,
NEVZAT BODUROĞLU, NEZAHAT KARKIŞ, NEZAHAT KOCABIÇAK, NURCAN
ÇAVUŞOĞLU, OSMAN AKSOY, PERİHAN ALKAN, RECEP ÇAVUŞOĞLU, SADİ ÇAVUŞOĞLU,
SADULLAH ÇAVUŞOĞLU, SATI KABAKCI, SATILMIŞ GÜLTEKİN, SEDAT ÇAVUŞOĞLU,
SEDAT ÇAVUŞOĞLU, SEFER ÇAVUŞOĞLU, SELMİN KORKMAZ, SEMİHA KÖROĞLU,
SENİHA KODAMAN, SEVİM TEMEL, ŞABAN ÇAVUŞOĞLU, ŞENGÜL GELDİ, YILMAZ
ÇAVUŞOĞLU, YÜKSEL TEMEL, ADEM ÇAVUŞOĞLU, ASİYE GÖK, BEYHAN TELLİ
CELALETTİN TEMEL, CEMİLE KARAİL, DÖNDÜ KARAÖZ, ERGİN ÇAVUŞOĞLU, FATİME
KARAGÜLMEZ, HAMİDE GÖK, HATİCE CURUK, İSMAİL UZUNÖZ, İSMAİL CENGİZ TEMEL,
İZZET ÇAVUŞOĞLU, KADİR ÇAVUŞOĞLU, KADRİYE DURCAN ERKUNT, MUHARREM
TEMEL, NEBAHAT KOŞER, NECATİ ÇAVUŞOĞLU, NERİMAN YEŞİLBAŞ, ÖZCAN UZUNÖZ,
RAMAZAN TEMEL, RECEP ÇAVUŞOĞLU, SAİME ÇAVUŞOĞLU, SEZGİN ÇETİN, SÜHEYLA
YETEN, ŞABAN ÇAVUŞOĞLU, ŞADİYE GÜLÜNOĞLU, ÜNAL UZUNÖZ, VASFİYE İPCİ,
YILDIZ KARABACAK, AYDIN ÇAVUŞOĞLU, BİLAL ÇAVUŞOĞLU, DURMUŞ TEMEL,
GÜLŞEN KODAMAN, MAHMURE TEMEL, RASİM ÇAVUŞOĞLU, SADİYE BADUR, SATIA
ÇAVUŞOĞLU, SEFER ÇAVUŞOĞLU, ŞAZİYE KABAKCI
ESAS NO : 2023/311
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 44 Parsel
İRTİFAK ALANI : 293,2 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : EYÜP GÜLÜN, FAHRETTİN GÜLÜN, HATİCE BABADAĞI,
MEHMET GÜLÜN, MEVLÜT GÜLÜN, MUHARREM GÜLÜN, MÜZEYYEN CEPCİ
ESAS NO : 2023/314
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 72 Parsel
İRTİFAK ALANI : 85,96 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : BAYRAM GÜLÜNOĞLU, DÖNDÜ KAYPAK, FAİZE KAZKONDU,
HABİBE USLUBAŞ, HAYRİYE DELİACI, KEMAL GÜLÜNOĞLU, MEHMET GÜLÜNOĞLU,
ÖZDEMİR GÜLÜNOĞLU, PAKİZE ÖZSOY, RABİA GÜLÜNOĞLU, SATILMIŞ GÜLÜNOĞLU,
SEVDA GÜLÜNOĞLU, SEVİM GÜLÜNOĞLU, SEVİYE USTA
ESAS NO : 2023/315
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 112 ada
PARSEL NO : 123 Parsel
İRTİFAK ALANI : 11,28 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET KELEŞ, ALİ RIZA ÇAVUŞ, ASLAN ÇAVUŞ, AYŞE
GELDİ, AZİME KARAOĞLU, DÖNDÜ ALTUNTAŞ, DÖNDÜ ÇAVUŞ, FATİME ÖZSOY, FATMA
GELDİ, GÜLÜZAR KABACALI, HABİBE DÖNMEZ, HABİBE GEBEŞ, HAKKI CİCİBAŞ, HATİCE
ŞEKERCİ, HURİYE ÇAVUŞ, İBRAHİM CİCİBAŞ, KADİR KARADELİ, MEHMET ÇAVUŞ,
MUHİTTİN GELDİ, MUHTEREM GELDİ, MUSTAFA ÇAVUŞ, MUSTAFA KARADELİ,
MÜNCİYE GELDİ, NEDİM ÇAVUŞ, NEJDET ÇAVUŞ, NURETTİN GELDİ, PAKİZE GÜLLÜ,
RECEP KARADELİ, REMZİYE KELEŞ, SADİYE KARADELİ, SANİYE SÖNMEZ, SELAHATTİN
ÇAVUŞ, SEZGİN GELDİ, ŞABAN CİCİBAŞ, ŞABAN KELEŞ, ŞABAN SARSIK, ŞAHİNDE ÇAVUŞ,
ŞENGÜL CİNKILIÇ, ŞENGÜL KARAARSLAN, ŞEVKET KELEŞ, ŞÜKRAN ÇAKMAK, TÜLAY
IŞIK, TÜRKAN KARAOĞLU, TÜRKAN TEZ, YUSUF KENAN GELDİ, ZEYNEP TERZİ, AYDIN
KARADAYI, BAYRAM KARADAYI, GÜLSEN GÜLER, MUHTEREM KARADAYI, NECATİ
GELDİ, NERMİN TÜRKMEN, NİGAR ONUR, NİYAZİ GELDİ, RECEP KARADAYI, SATİYE
DİKMEN, SELAHATTİN GELDİ, SEZAİ KARADAYI, YILMAZ KARADAYI, HANİFE GELDİ,
CEMİLE CİCİBAŞ, DÖNDÜ KARADAYI, NAZİRE KARADELİ, RİFAT GELDİ, YETER KELEŞ,
YUSUF GELDİ
ESAS NO : 2023/316
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 208 Parsel
İRTİFAK ALANI : 66,15 m²
PİLON ALANI : 0,5 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : FİKRİYE ÇELEN, MEDİNE BIYIKLI, SAİME ÇELEN, SATI
KARADAYI, SATILMIŞ GÜLÜN, NAZİRE GÜLÜN
ESAS NO : 2023/317
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 49 Parsel
İRTİFAK ALANI : 432,9 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ÇETİN TÜREYEN, ERCAN CİCİBAŞ, GÜLCAN CİCİBAŞ,
İBRAHİM CİCİBAŞ, METİN TÜREYEN, MÜNEVVER ÇAVUŞOĞLU, RAMAZAN CİCİBAŞ,
SEVCAN CİCİBAŞ, HABİBE USLUBAŞ, HAYRİYE DELİACI, MEHMET GÜLÜNOĞLU,
ÖZDEMİR GÜLÜNOĞLU, RABİA GÜLÜNOĞLU, SATILMIŞ GÜLÜNOĞLU, FATİME TÜREYEN
ESAS NO : 2023/318
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 50 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1183,17 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : BAYRAM GÜLÜNOĞLU, DÖNDÜ KAYPAK, FAİZE KAZKONDU,
PAKİZE ÖZSOY, SEVİM GÜLÜNOĞLU, SEVİYE USTA
ESAS NO : 2023/319
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 50 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1183,17 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : HABİBE USLUBAŞ, HAYRİYE DELİACI, KEMAL GÜLÜNOĞLU,
MEHMET GÜLÜNOĞLU, ÖZDEMİR GÜLÜNOĞLU, RABİA GÜLÜNOĞLU, SATILMIŞ
GÜLÜNOĞLU, SEVDA GÜLÜNOĞLU
ESAS NO : 2023/320
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 54 Parsel
İRTİFAK ALANI : 39,96 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMAİL KARABELEN, RECEP KARABELEN, SATI CURUK,
SÜLEYMAN KARABELEN
ESAS NO : 2023/322
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 2 Parsel
İRTİFAK ALANI : 311,72 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : EYÜP GÜLÜN, FAHRETTİN GÜLÜN, FATİME ÇORBACI,
FETİYE DEĞİRMENCİLER, GÜLER ÇELEN, GÜLŞEN GÜNEYLİ, HALİL GÜLÜNOĞLU,
HATİCE BABADAĞI, KEMAL GÜLÜNOĞLU, KENAN GÜLÜNOĞLU, LÜTFİYE GÜLÜNOĞLU,
MUHARREM GÜLÜN, MUKADDER KAZLI, MUSTAFA GÜLÜNOĞLU, MUZAFFER KARKA,
MÜRVET KIŞLALI, MÜZEYYEN CEPCİ, NERİMAN GÜLÜNOĞLU, NEŞAT GÜLÜNOĞLU,
NURGÜL KÜLCÜ, NURŞEN CİVCİVOĞLU, SATI GÜLÜNOĞLU, SEFER GÜLÜNOĞLU,
TUNCAY GÜLÜNOĞLU, TURGAY GÜLÜNOĞLU, ZİYNETİ GEDİK, BAYRAM GÜLÜNOĞLU,
DÖNDÜ KAYPAK, FAİZE KAZKONDU, NEZAKET GÜLÜN, PAKİZE ÖZSOY, SEVİYE USTA,
CENGİZ GÜLÜNOĞLU, EMİNE KARKA, HACER GÜLÜN, İSMAİL GÜLÜNOĞLU, SÜLEYMAN
GÜLÜNOĞLU, YUSUF GÜLÜNOĞLU
ESAS NO : 2023/324
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 129 Parsel
İRTİFAK ALANI : 220,18 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : CEMİLE USLUBAŞ, EYÜP USLUBAŞ, İSMAİL USLUBAŞ,
NAZİFE GÜLÜN, ORHAN USLUBAŞ, OYA ALGÜL, SEVİM ÇAVUŞOĞLU, YAŞAR GÜLÜN,
AYDINAR ÇAVUŞOĞLU, AYNUR TÜRDÜ, BAYRAM ULUPINAR, BURAK ULUPINAR,
FATİME USLUBAŞ, HİKMET GÜLÜN, İSMAİL GÜLÜN, KÜBRA DAVULCU, NEVİN TAŞKIRAN
SATI BÜKLÜ, SATI GÜLÜN, SONER ULUPINAR, ŞAZİYE GÜNEY, ŞEMSETTİN GÜLÜN,
EMİNE USLUBAŞ, MEHMET GÜLÜN
ESAS NO : 2023/325
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 4 Parsel
İRTİFAK ALANI : 565,44 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : EYÜP GÜLÜN, FAHRETTİN GÜLÜN, HATİCE BABADAĞI,
MUHARREM GÜLÜN, MÜZEYYEN CEPCİ, MEHMET GÜLÜN, MEVLÜT GÜLÜN
ESAS NO : 2023/326
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 141 ada
PARSEL NO : 23 Parsel
İRTİFAK ALANI : 1865,88 m²
PİLON ALANI : 8,89 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ADEM DAĞLIOĞLU, ADEM KÖR, AHMET CİN, AHMET
TABAKCI, ARİFE ARMUT, ARİFE KARA, AYDIN KÖR, AYDINAR GÜMÜŞTAŞ, AYHAN
TABAKCI, AYKUT KARA, AYNUR ERGENÇ, AYNUR YEMELEK, AYSER KABALAKLI,
BAHATTİN TABAKCI, BURAK BADUR, CEMİLE KARABEL, CENGİZ ÇAM, CENK TARHAN,
COŞKUN TAŞCI, DÖNDÜ ÖKSÜZ, ELİF BADUR, ELİF KAYTAZ, EMİN BADUR, EMİNE ÇAM,
EMİNE ERMEK, ENES BADUR, ENGİN TABAKCI, ERGİN BADUR, ERTUĞ TABAKCI, FİRDOS
TABAKCI, FUAT ÇAVUŞOĞLU, HABİBE KARAOĞLU, HAFİZE KABALAKLI, HAMDİYE CİN,
HAMİDE ESEROĞLU, HİDAYET DAĞLIOĞLU, HULUSİ TABAKCI, HÜLYA KARAOĞLU,
HÜSNÜ KÖR, İHSAN GÖK, İLKNUR LÜLLECİ, İSMET GÖK, KAAN TABAKCI, KAMER
EĞİLMEZ, LEYLA BADUR, MEDİHA KELEŞ, MEHMET CİN, MELİH BADUR, MELİHA CİN,
MERYEM ÖZÇELİK, MUHAMMET CİN, MUHAMMET ÇAVUŞOĞLU, MURAT BADUR,
MURAT ÇAVUŞOĞLU, MÜNEVVER BEKMEZCİ, MÜZEYYEN BADUR, MÜZEYYEN BADUR,
NADİR TAMER BADUR, NAHİDE KARAKAYA, NAZİF ÇAVUŞOĞLU, NAZİKAR BABADAĞI,
NECİP KÖR, NECLA KAYA, NEDRET KOCAPINAR, NERGÜL KARAPINAR, NESİBE KÖR,
NEZAKET KARABEL, NİHAT KARAOĞLU, NİMET GÖK, NURAY KARAOĞLU, NURGÜN
KARAOĞLU, RAFET ÇAM, RASİYE ZAN, RECEP ÇAM, REMZİ TABAKCI, REMZİYE BÖLÜK,
SABAHAT KOÇAK, SABAHAT MEKİKOĞLU, SABAHATTİN ÇAM, SABAHİ KARAOĞLU,
SAFİYE KILINÇ, SAİME BADUR, SATILMIŞ GÖK, SATILMIŞ KÖR, SELAMİ BADUR, SELMA
CİN, SEMİHA TABAKCI, SEMİHA YILDIZ, SEMRA TABAKCI, SEYHAN TABAKCI, SEZAİ
KARAOĞLU, SEZGİN KARAOĞLU, SUAT TASLAK, ŞABAN ÇAM, ŞABAN GÖK, ŞABAN
TASLAK, ŞAHİNDE TABAKCI, VEDAT KARA, VEDAT TASLAK, ZEHRA TABAKCI, ZEKİYE
ÇAVUŞOĞLU, ADEM BADUR, ADNAN TABAKCI, AHMET BADUR, AHMET KARADAYI,
ALİ KARAOĞLU, ARİFE YALÇIN, AYNUR ÇAKAR, BANU KÜÇÜKSARAÇ, BEHİYE BADUR,
CAFER UZUNOĞLU, DURSUN BADUR, EBRU ONUR, EMİN KARAGÜLLE, EMİNE ARATOĞLU
EMİNE ARSLAN, EMİNE BADUR, EMİNE BASAN, EMİNE ÇAVUŞOĞLU, ERCAN CİN, ERDAL
BADUR, ERDAL ÇAVUŞOĞLU, FATİME ÇAVUŞOĞLU, FATMA KAZKONDU, FUAT CİN,
GÜLSER GÜLÜNOĞLU, GÜZİDE YÜCELLİ, HACER UZUNOĞLU, HALİL BAHATTİN TARHAN,
HALİME KARAGÜLLE AVCI, HANİFE CİCİBAŞ, HANİFE TABAKCI, İLYAS BADUR, İSMAİL
BADUR, KADİR BADUR, MİHRİYE KAPUCUBAŞ, MUHARREM ÇAVUŞOĞLU, MUSTAFA
BADUR, MUSTAFA KARAOĞLU, MÜRRÜVET CİN, MÜYESSER ÜNAL, MÜZEYYEN İNCİRCİ,
MÜZEYYEN İNCİRCİOĞLU, NADİDE KARAGÜLMEZ, NAŞİT CİN, NERMİN ULUPINAR,
NEVZAT BADUR, NEVZAT BODUROĞLU, NEZAHAT KARKIŞ, NİHAT TABAKCI, OSMAN
ÇAVUŞOĞLU, OSMAN KARADAYI, ÖZGÜR KARAGÜLLE, PAKİZE TABAK, RABİA
GÜLÜNOĞLU, RECEP BADUR, REMZİ BADUR, REMZİYE YAŞAR KARAOĞLU, SAHİBE
MALA, SAİT BADUR, SATI CURUK, SAYNUR ÇAKALOĞLU, SERDAL BADUR, SEVİM
AKKAYA, SONGÜL TABAKCI, SÜLEYMAN CİN, ŞABAN BADUR, ŞABAN KARAGÜLLE,
VEDAT KARADAYI, YETER KOCABAŞ, YILMAZ CİN, YURDAGÜL TABAKCI, ZEKAİ
PINAROĞLU, GÜLBAHAR TAŞCI, ABDULLAH TARHAN, AHMET BADUR, BEHZAT BADUR,
CEMİLE TASLAK, FATİME BADUR, FATİME DAVULCU, HACER GÖK, HAMİDE KARAOĞLU,
HANİFE ÇAVUŞOĞLU, HATİCE GÖK, HÜDAVERDİ ÇAM, HÜSEYİN BADUR, KADRİYE
BADUR, KAZIM TABAKCI, MEHMET KARA, MEHMET EMİN ÇAVUŞOĞLU, MUHARREM
BADUR, MUSTAFA TABAKCI, MÜNEVVER CİN, MÜNEVVER DAĞLIOĞLU, MÜNEVVER
KARAGÜLLE, NAZIM TABAKCI, RIFAT BADUR, SADİYE BADUR, SEFER BADUR,
SELAHATTİN KARAOĞLU, ŞERAFETTİN CİN, ŞÜKRİYE TAŞCI, ŞÜKRÜ KARAOĞLU
ESAS NO : 2023/328
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 124 Parsel
İRTİFAK ALANI : 3,89 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : BAYRAM GÜLÜNOĞLU, DÖNDÜ KAYPAK, FAİZE KAZKONDU
HABİBE USLUBAŞ, HAYRİYE DELİACI, KEMAL GÜLÜNOĞLU, MEHMET GÜLÜNOĞLU,
ÖZDEMİR GÜLÜNOĞLU, PAKİZE ÖZSOY, RABİA GÜLÜNOĞLU, SATILMIŞ GÜLÜNOĞLU,
SEVDA GÜLÜNOĞLU, SEVİM GÜLÜNOĞLU, SEVİYE USTA
ESAS NO : 2023/329
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nizamlar Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 141 ada
PARSEL NO : 25 Parsel
İRTİFAK ALANI : 292,78 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ADEM KÖR, AHMET TABAKCI, ARİFE ARMUT, ARİFE KARA,
AYDIN KÖR, AYDINAR GÜMÜŞTAŞ, AYHAN TABAKCI, AYKUT KARA, AYNUR ERGENÇ,
AYNUR YEMELEK, AYSER KABALAKLI, BAHATTİN TABAKCI, BURAK BADUR, CEMİLE
KARABEL, COŞKUN TAŞCI, EMİN BADUR, ENES BADUR, ENGİN TABAKCI, ERGİN BADUR,
ERTUĞ TABAKCI, EYÜP YAPRAK, FİRDOS TABAKCI, FUAT ÇAVUŞOĞLU, GÜLİZAR
KARABAŞ, HABİBE KARAOĞLU, HULUSİ TABAKCI, HÜLYA KARAOĞLU, HÜLYA YAPRAK
AYDEMİR, HÜSNÜ KÖR, İLKNUR LÜLLECİ, KAAN TABAKCI, KADRİYE KARACA, MEDİHA
KELEŞ, MELİH BADUR, MELİHA CİN, MERYEM ÖZÇELİK, METİN YAPRAK, MUHAMMET
ÇAVUŞOĞLU, MUHARREM YAPRAK, MURAT BADUR, MURAT ÇAVUŞOĞLU, MÜNEVVER
BEKMEZCİ, MÜRVET DANACI, MÜZEYYEN BADUR, NAHİDE KARAKAYA, NAZİF
ÇAVUŞOĞLU, NECİP KÖR, NERGÜL KARAPINAR, NİHAT KARAOĞLU, NİHAT YAPRAK,
NURAY KARAOĞLU, NURGÜN KARAOĞLU, REMZİ TABAKCI, REMZİYE BÖLÜK, SABAHİ
KARAOĞLU, SAFİYE KILINÇ, SAİME BADUR, SATILMIŞ KÖR, SEMİHA TABAKCI, SEMİHA
YILDIZ, SEMRA TABAKCI, SEYHAN TABAKCI, SEZAİ KARAOĞLU, SEZGİN KARAOĞLU,
SÜHEYLA ÇOLPA, ŞAHİNDE TABAKCI, ŞEHRİ KARACA, VEDAT KARA, YURDANUR AKTAŞ
ZEHRA TABAKCI, ZEKİYE ÇAVUŞOĞLU, ADEM BADUR, ADNAN TABAKCI, AHMET BADUR
ALİ KARAOĞLU, BEHİYE BADUR, DURSUN BADUR, EMİN KARAGÜLLE, EMİNE ARSLAN,
EMİNE BASAN, EMİNE ÇAVUŞOĞLU, ERDAL ÇAVUŞOĞLU, FATİME ÇAVUŞOĞLU, FATMA
KAZKONDU, GÜLSER GÜLÜNOĞLU, HALİME KARAGÜLLE AVCI, HANİFE CİCİBAŞ,
HANİFE TABAKCI, İLYAS BADUR, İSMAİL BADUR, KADİR BADUR, MUHARREM
ÇAVUŞOĞLU, MUSTAFA KARAOĞLU, MÜZEYYEN İNCİRCİ, NEVZAT BADUR, NİHAT
TABAKCI, OSMAN ÇAVUŞOĞLU, ÖZGÜR KARAGÜLLE, PAKİZE TABAK, RABİA
GÜLÜNOĞLU, RECEP BADUR, REMZİ BADUR, REMZİYE YAŞAR KARAOĞLU,
SAİT BADUR, SATI CURUK, SONGÜL TABAKCI, ŞABAN BADUR, ŞABAN KARAGÜLLE,
YURDAGÜL TABAKCI, ZEKAİ PINAROĞLU, GÜLBAHAR TAŞCI, AHMET BADUR, FATİME
BADUR, FATİME DAVULCU, HAMİDE KARAOĞLU, HANİFE, ÇAVUŞOĞLU, İLYAS YAPRAK,
KADRİYE BADUR, KAZIM TABAKCI, MEHMET KARA, MEHMET YAPRAK, MEHMET EMİN
ÇAVUŞOĞLU, MUHARREM BADUR, MUSTAFA TABAKCI, MÜNEVVER KARAGÜLLE,
NAZIM TABAKCI, RIFAT BADUR, SELAHATTİN KARAOĞLU, ŞÜKRİYE TAŞCI, ŞÜKRÜ
KARAOĞLU
ESAS NO : 2023/330
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 114 Parsel
İRTİFAK ALANI : 427,06 m²
PİLON ALANI : 17,64 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ OSMAN BELEN, AYHAN BELEN, BURHAN BELEN, ESMA
KOCADAYI, İBRAHİM BELEN, OKAN BELEN, ORHAN BELEN, ÖZKAN BELEN, SABİRE
BELEN, SAİME TÜRDÜ, SATI BELEN, YÜCEL BELEN
ESAS NO : 2023/332
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 109 ada
PARSEL NO : 125 Parsel
İRTİFAK ALANI : 250,24 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMAİL KARABELEN, RECEP KARABELEN, SÜLEYMAN
KARABELEN
ESAS NO : 2023/334
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İsabeyli Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 115 ada
PARSEL NO : 139 Parsel
İRTİFAK ALANI : 2769,41 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : RECEP GÖK, SADİYE KAYPAK, ABDULLAH GÖK, ADEM GÖK,
AHMET ÇETİN GÖK, AYGÜN ERENOĞLU, EMİNE OCAKCIOĞLU, FATİME GÖK, HAMİDE
GÖK, HANİFE OCAKCIOĞLU, HARUN GÖK, İBRAHİM GÖK, MUHARREM GÖK, MUZAFFER
GÖK, NEVZAT PÜRAL, NİLGÜN AK, NİYAZİ GÖK, SEHER ALAGÖZ, ASİYE GÖK, ATİKE
ÇAVUŞOĞLU, CEMİL GÖK, CEMİLE ERMİŞ, GÖKSEL KAYPAK, GÖNÜL SARIOĞLU,
GÜRCAN KAYPAK, MÜZEYYEN BADUR, NURİ GÖK
ESAS NO : 2023/361
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Dedeoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK
ADA NO : 132 ada
PARSEL NO : 319 Parsel
İRTİFAK ALANI : 0,56 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : CEVDET DEDE, HÜSEYİN DEDE, MURAT DELİACI, MUSTAFA
DELİACI, NURHAN ARMUT,HALİL DEDE, HAYRİYE DELİACI, NAHİDE DELİACI
Basın No: ILN01996505
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