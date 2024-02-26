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OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 00:03 Güncelleme 26 Şubat 2024, 07:12
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 26 Şubat 2024, 07:12

OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadı/ünvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle adlarına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliği mümkün olmamıştır. 213 Sayılı VUK'nun 104. maddesi gereği iş bu ilan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak dairemize bizzat ve bilvekale müracaat eden veyahut taahhütlü mektup ile açık adresleri ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmamış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur.23.02.2024
Ercan TOKMAR
Vergi Dairesi Müdürü
Sıra Vergi No Adı Soyadı(ünvanı) Adres Vergi Turu Vergi Donemi Takip Dosya No Takip Tutari
1 1080250502 BÜLENT AYAZ NUMUNE EVLER MAH. ÇAĞLAYAN SK. HACIOĞLU İNŞ. SİT. TAHIR BEY APT. NO: 5 D: 7 DÖRTYOL / HATAY 0010 201301201312 2022100614DYV0000081 4.529.116,45
2 1080250502 BÜLENT AYAZ NUMUNE EVLER MAH. ÇAĞLAYAN SK. HACIOĞLU İNŞ. SİT. TAHIR BEY APT. NO: 5 D: 7 DÖRTYOL / HATAY 0010 201401201412 2022100614DYV0000037 3.262.395,71
3 1080250502 BÜLENT AYAZ NUMUNE EVLER MAH. ÇAĞLAYAN SK. HACIOĞLU İNŞ. SİT. TAHIR BEY APT. NO: 5 D: 7 DÖRTYOL / HATAY 0010 201201201212 2022100614DYV0000066 1.707.896,97
4 6620489801 DENİZ ÖZ MERNİS KAYDI YOK. 0015 201703201703 2023010314DYa0000017 2.709.466,99
5 6620489801 DENİZ ÖZ MERNİS KAYDI YOK. 0015 201612201612 2022052314DYa0000005 2.086.497,62

Basın No: ILN01991458

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