T.C. DERELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

SAYI: 2023/244 ESAS

Aşağıda açık kimliği bulunan ve kendisinden haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Gaip Tc kimlik no :22828894272 Adı soyadı : Ali- Baba adı : Hüseyin Ana adı : Fatma Doğum tarihi : 01/07/1882 Doğum yeri : Dereli

Basın No: ILN01988563

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