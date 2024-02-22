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DERELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 00:05 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:33
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:33

T.C. DERELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

SAYI: 2023/244 ESAS

Aşağıda açık kimliği bulunan ve kendisinden haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Gaip

Tc kimlik no :22828894272

Adı soyadı : Ali-

Baba adı : Hüseyin

Ana adı : Fatma

Doğum tarihi : 01/07/1882

Doğum yeri : Dereli

Basın No: ILN01988563

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