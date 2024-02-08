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T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/353 Esas25/01/2024 Konu : Gaiplik İlanıİSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANEN DUYURULUR

Davacı mahkememize vermiş olduğu 29/03/2023 tarihli dilekçesiyle, 70 yılı aşkın süredir kendisinden haber alınamayan 48874240894 TC Kimlik numaralı ESTER BOHAN hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Gaipliği talep edilenT.C:48874240894 No'lu İsrail ve Sara'dan olma18/10/1916 doğumlu ESTER BOHAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/353 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve mütakip maddeleri gereğince ilan olunur. 25/01/2024

Basın No: ILN01980222

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