T.C. FEKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO :2024/19-8-14-9-20

2023/ 238-235-244-243-227-223-241-234 sayılı dosyalar

TEDAŞ tarafından Feke İlçesi Ortaköy Mahalesi,Suphandere, Belenköy Mahallesinde olacak kamulaştırma işleminin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından alınmış 18/11/2021 tarih 36-4112 sayılı kamulaştırma kararıyla başlanankamulaştırma kapsamında aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmaz Mahkememize 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil talepli kamulaştırma davaları açılmış olup, duruşma günü 08/02/2024 tarihine bırakılmıştır. İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içindekamulaştırma kararının iptali için İdari Yargıda iptal davası veyaadli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma kararı kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Feke Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942. Sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince ilan olunur.

İLİ :ADANA

İLÇESİ :Feke

MAHALLESİ :Ortaköy / Suphandere- Belenköy

S.N Esas No Mahalle Taşınmazın Maliki - Davalı veya Mirasçısı Ada Parsel Kamulaştırılacak alan m² (İrtifak-Mülkiyet) Vasfı 1 2023/223 Belenköy Hasan Hüseyin Korkut ve Arkadaşları 212 3 465,25 Tarla 2 2023/234 Bağdatlı Ahmet Ergin ve Arkadaşları 101 454 60,65 Tarla 3 2023/235 Bağdatlı Ahmet Ergin ve Arkadaşları 101 169 1,334,09-25,81 Tarla 4 2023/238 Bağdatlı Berat Akgöç ve Arkadaşları 101 134 299,07-21,90 Tarla 5 2023/243 Süphandere Abdullah Katırcı ve arkadaşları 105 235 633,86- 24,21 Tarla 6 2023/244 Süphandere Abdullah Katırcı ve Arkadaşları 105 225 1.275,83-10,24 Kargir Ev ve Tarla 7 2023/227 Belenköy Atilla Erol ve Arkadaşları 194 61 1.751,69-25-20 Tarla 8 2023/241 Bağdatlı Elif Ushabalı ve Arkadaşları 101 127 123,45 Tarla 9 2024/19 Ortaköy Musa Pamuk 104 153 1.476,88- 9,52 Tek Kat Kerpiç Ev ve Tarla 10 2024/14 Ortaköy Alime Karkur ve Arkadaşları 105 121 323,14 Tarla 11 2024/20 Ortaköy Ayşe Karaduman ve arkadaşları 105 154 939,00 Tarla 12 2024/8 Ortaköy Adem Akkoç ve Arkadaşları 105 8 273,16 Bağ 13 2024/9 Ortaköy Ali Abalı ve Arkadaşları 105 5 236,43 Bağ 14 18 19

Basın No: ILN01980486

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