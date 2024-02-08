T.C. BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı Bayram KURUL, Emrah ERDEMarasındagörülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; KAMULAŞTIRILAN ALAN

ESAS NO : 2024/8

-Bolu ili, Merkez, Yenicepınar köyü, 104 ada 4 parsel sayılı taşınmazın tapuda cinsi YOL olup;

-Taşınmazın toplam 281,92 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın tamamının davacı idare adına YOL olarak tapudan terkin kurulacağı,

-Taşınmazıntapuda 1/2 pay İsmail oğlu Bayram KURULadına kayıtlı olduğu,

-Taşınmazın tapuda 1/2 pay Bedrettin oğlu EmrahERDEM adına kayıtlı olduğu,

-Bolu ili, Merkez, Yenicepınar köyü, 104 ada 4 parsel sayılı taşınmazın davacıKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına kamulaştırılacağı,

-Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

-Kamulaştırma Kanunun 14.Maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içersinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

-Açılacak olan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yöneltileceği,

-Kamulaştırma Kanununun 14.Maddesinde öngörülen süre olan 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırmaişleminin kesinleşeceği ve mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare olan KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına açılacak hesaptaT.C.Vakıflar Bankası T.A.Ş.Bolu Şubesine yatırılacağı,

-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihindenitibaren 10 gün içindemahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekeceği,

Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi 4.bendi gereğince ilanen tebliğ olunur.