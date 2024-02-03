T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/927 Esas

DAVALI : GOZAL MUSTAFAYEVA Merkez Mh. Pınar Sok. No 33/5 Avcılar/ İSTANBUL adresinde kendisine ulaşılamadığı, tebliğine elverişli başkada adresinin bulunamadığı sebebiyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,127, 128), sunmak istediğiniz tüm delil ve belgelerin asıllarıyla birlikte dilekçeye eklenerek mahkememize sunulması veya başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın cevap dilekçesinde gösterilmesi gerektiği tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01978267

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