DÜZELTME İLANI

ENDÜSTRİYEL TİP SEBZE YIKAMA DOĞRAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ENDÜSTRİYEL TİP SEBZE YIKAMA DOĞRAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2023/1408818 1- İdarenin a) Adresi : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 2124494260 - 2124494163 c) Elektronik posta adresi : satinalma@ibb.gov.tr ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 09.01.2024 - 5029 b) Gazetenin ve İnternet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Önce Vatan Gazetesi - 10.01.2024 www.takvim.com.tr - 10.01.2024 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İlan metnin 2.madde ç bendinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2-İhale konusu mal alımın

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir. Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır/kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

Basın No: ILN01968705

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