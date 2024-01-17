T.C.

KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15004184-2023/436-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 2023/436 Esas -2023/283 Karar sayılı ilamı ile sanık Hafızullah Shahmerdanqul üzerine atılı "Hükümlünün Kaçması" suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 292/1, CMK'nun 251/3, TCK'nun 50/1-a, 52/2 maddeleri uygulanarak neticeten 2700 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada Biser doğumlu Mohammad ve Rahım oğlu 01/01/1988 doğumlu Hafızullah SHAHMERDANQUL'un adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş ve en son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK'nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01967034

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