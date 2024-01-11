T.C.

KASTAMONU(SULH HUKUK MAH.) 1. SATIŞ MEMURLUĞU

2023/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin ilana, şartnamaye ve bilirkişi raporlarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Emirli Köyü, 135 Ada, 18 Parsel, sayılı tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Emirli Köyü Merkez Kastamonu

Yüzölçümü : 3.811,74 m2

İmar Durumu :Bir kısmı köy yerleşik alanı içinde bir kısmı köy yerleşik alanı dışındadır.

Kıymeti : 1.579.203,88 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:-

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Emirli Köyü, 138 Ada, 15 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz.

Adresi : Emirli Köyü Merkez Kastamonu

Yüzölçümü : 13.878,26 m2

İmar Durumu :Bir kısmı köy yerleşik alanı içinde bir kısmı köy yerleşik alanı dışındadır.

Kıymeti : 5.753.963,12 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:50 Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 13:50 Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01964947

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