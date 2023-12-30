T.C.

DİYARBAKIR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/29 Esas

DAVALI :NUSEDDİN KURKAN

Davacı SEBİHA KOÇAK ile Davalılar ABDULBAKİ KURKAN, CELİLE BADUR, DEVRİM KURKAN, NUSEDDİN KURKAN, RECEP KURKAN, SELAHATTİN KURKAN, VECHETTİN KURKAN, DİYARBAKIR NÜFUS ADLİYE TEMSİLCİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;

Mahkememizce, dava dilekçesinde adresiniz belirtilmediğinden duruşma gününü bildirir davetiye tarafınızca tebliğe çıkarılamamıştır .Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma tarihi olan 27/02/2024 günü saat 09:10'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde davayı inkar etmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.15/11/2023

Basın No: ILN01961577

#ilan.gov.tr