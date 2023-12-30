T.C. ANKARA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.92241011-2015/654-Ceza Dava Dosyası 20.12.2023

Konu : İLAN

İLAN

Hakaret ve iftira suçlarındansanık KEMAL UZAN hakkındayapılan yargılama sonunda;

Sanık KEMAL UZAN'ın üzerine atılı kamu görevlisine hakaret ve iftira suçlarından ayrı ayrı kamu davasının düşmesine karar verildiği,karar tebliğ tarihinden itibaren7 gün içinde mahkemeye bir dilekçe vermekveya zabıt katibine bir beyanda bulunmak, sanık tutuklu ise CMK nun 263 madde gereğincezabıt katibine veya tutuklu bulunduğuceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesini istinaf yoluna başvurabileceği,

Karar verildiğiancak ilamın bütün aramalara rağmen sanık Osman oğlu, 01/01/1935 Adapazarı doğumlu KEMAL UZAN'ın bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince sanık KEMAL UZAN'ın ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.

Yazı İşleri Müdürü 167617 ✍e-imzalıdır Hakim 33247 ✍e-imzalıdır

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