TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -TUZLA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 KALEM TIBBİ MALZEME ALIM mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1488712

1-İdarenin a) Adı : DEVLET HASTANESİ -TUZLA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : İÇMELER MH. PİRİ REİS CAD. NO: 74 34940 İÇMELER TUZLA/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2164940955 - 2164940959 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 3 KALEM TIBBİ MALZEME ALIM b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tuzla Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalama esnasında veya Sözleşme imzalandıktan sonra idare tarafından verilecek ilk siparişte; yüklenici varsa ilgili kalemler için Teknik Şartnamede istenen kalite belgeleri ile birlikte 15(onbeş) gün içinde tek parti veya partiler halinde istenilen kısmın miktarının tamamını 31/12/2024 tarihine kadar teslim edeceklerdir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip 15 gün içinde işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.01.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İkinci Kat Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımları 2017/1 sayılı genelgesi kapmamındaki ürünler için "TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ"'ni teklif dosyasında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. 4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettikleri ürünlere ait Ürün Takip Sistemine kayıtlı barkod (ürün) numarasını (ÜTS'den aldıkları belge ile birlikte) sunmalıdır. İstekliler, ÜTS Kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanı verecektir.Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamı dışında olan malzemeler için kalite belgelerini vereceklerdir. 4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: İstekliler, Tıbbi ihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettikleri kalemler ile ilgili üretici firma veya ithalatçı firma ise Firma Tanımlayıcı Numarasını, yetkili satıcı veya bayi ise Bayi Tanımlayıcı Numarasını ÜTS'den almış oldukları belge ile birlikte sunacaklardır. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İhaleden önce numune verilmeyecektir. İhale komisyonu e-ihale sonrasında isteklilerden teklif vermiş oldukları kalem/kalemlere ait numune talebinde bulunacaktır. Numune talebi isteklilere EKAP üzerinden tebligat yöntemi ile bildirilecek olup; numune istem yazısının tebliğini takip eden günden itibaren 3 iş günü içinde numune teslimi idaremize yapılacaktır. Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, telefon numarası, ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, ürünün onaylanmış barkod numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir. (İsteklinin numuneler üzerinde belirttiği UBB ile teklif dosyasında sunduğu UBB aynı olmak zorundadır.)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Kamu veya Özel Kuruluşlara yapılmış olan Tıbi Malzeme Alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01956286

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