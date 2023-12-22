T.C. ANKARA 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/43 Esas

KARAR NO: 2023/184 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17.03.2023 tarihli ilamı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 213 sayılı VUK. nun 359 maddesi gereğince neticeten 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası ve 2012, 2013 ve 2014 takvim yılına ait yasal defter ve belgeleri 2015 yılında ibraz etmediğinden aynı kanun gereği 15 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen BÜLENT ÜNAL tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetininTürkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması ve örnek gazete nüshası ile faturasının Mahkememize gönderilmesi, ayrıca faturanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek suretiyle tebliğine,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya Zabıt katibine yapılacak bir beyanla beyanın tutanağa geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğuna, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının, hakkında ilan yapılan sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01955776

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