İ L A N T.C. ÖDEMİŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/707 Esas 11/12/2023

Davacı tarafından mahkememizde açılan gaiplik davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Şevki Tutar vekili, dava dilekçesi ile; Halil ve Hanife oğlu "İsmail -" in uzun yıllardır kayıp olduğunu, kendisinden bugüne kadar herhangi bir haber alınamadığını belirterek"İsmail -" in gaipliğine karar verilmesini istemiştir.

İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Mescitli Mahallesi Cilt No:59, Hane No:67, BSN:2' de nüfusa kayıtlı, 39610630154 TC kimlik nolu, Halil ve Hanife' den olma, 01/07/1892 doğumlu "İsmail -" uzun yıllardır haber alınamadığı iddia edildiğinden, yukarıda kimlik bilgileri yazılı "İsmail -" hakkında bilgisi bulunan kimselerin ikinci ilanın yapıldığı günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize sözlü yada yazılı bildirmeleri ilanen duyurulur. 11/12/2023

Basın No: ILN01950825

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